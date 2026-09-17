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Таджикистан и Южная Корея согласовали полный цикл производства вольфрама

Таджикистан и Южная Корея согласовали полный цикл производства вольфрама - 17.09.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и Южная Корея согласовали полный цикл производства вольфрама

Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и южнокорейская компания SK Specialty согласовали проект по созданию на территории... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:09+0300

2026-09-17T14:09+0300

2026-09-17T14:09+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и южнокорейская компания SK Specialty согласовали проект по созданию на территории среднеазиатской республики полного цикла производства вольфрама, сообщает таджикское агентство Ховар. Проект предусматривает все этапы - от добычи сырья и производства концентрата до выпуска оксида и порошка карбида вольфрама. "На встрече стороны обсудили поэтапную модель реализации проекта, предусматривающую создание централизованного перерабатывающего и производственного центра на базе одной из свободных экономических зон Таджикистана с последующим подключением дополнительных месторождений вольфрама по принципу "центр - периферия", - говорится в сообщении. В рамках первого саммита "Центральная Азия - Республика Корея", состоявшегося 16 сентября в Сеуле, Таджикистан и Южная Корея подписали более 15 документов о сотрудничестве. Среди них меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности и новых технологий Таджикистана и министерством торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи.

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мировая экономика, таджикистан, южная корея, сеул