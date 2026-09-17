https://1prime.ru/20260917/tadzhikistan-873388882.html
Таджикистан и Южная Корея согласовали полный цикл производства вольфрама
Таджикистан и Южная Корея согласовали полный цикл производства вольфрама - 17.09.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Южная Корея согласовали полный цикл производства вольфрама
Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и южнокорейская компания SK Specialty согласовали проект по созданию на территории... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:09+0300
2026-09-17T14:09+0300
2026-09-17T14:09+0300
мировая экономика
таджикистан
южная корея
сеул
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873388882.jpg?1789643398
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и южнокорейская компания SK Specialty согласовали проект по созданию на территории среднеазиатской республики полного цикла производства вольфрама, сообщает таджикское агентство Ховар.
Проект предусматривает все этапы - от добычи сырья и производства концентрата до выпуска оксида и порошка карбида вольфрама.
"На встрече стороны обсудили поэтапную модель реализации проекта, предусматривающую создание централизованного перерабатывающего и производственного центра на базе одной из свободных экономических зон Таджикистана с последующим подключением дополнительных месторождений вольфрама по принципу "центр - периферия", - говорится в сообщении.
В рамках первого саммита "Центральная Азия - Республика Корея", состоявшегося 16 сентября в Сеуле, Таджикистан и Южная Корея подписали более 15 документов о сотрудничестве. Среди них меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности и новых технологий Таджикистана и министерством торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи.
таджикистан
южная корея
сеул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, таджикистан, южная корея, сеул
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ
Таджикистан и Южная Корея согласовали полный цикл производства вольфрама
Таджикистан и Южная Корея согласовали проект создания полного цикла производства вольфрама
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и южнокорейская компания SK Specialty согласовали проект по созданию на территории среднеазиатской республики полного цикла производства вольфрама, сообщает таджикское агентство Ховар.
Проект предусматривает все этапы - от добычи сырья и производства концентрата до выпуска оксида и порошка карбида вольфрама.
"На встрече стороны обсудили поэтапную модель реализации проекта, предусматривающую создание централизованного перерабатывающего и производственного центра на базе одной из свободных экономических зон Таджикистана с последующим подключением дополнительных месторождений вольфрама по принципу "центр - периферия", - говорится в сообщении.
В рамках первого саммита "Центральная Азия - Республика Корея", состоявшегося 16 сентября в Сеуле, Таджикистан и Южная Корея подписали более 15 документов о сотрудничестве. Среди них меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности и новых технологий Таджикистана и министерством торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи.