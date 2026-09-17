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На Таймыре проверили место разлива дизельного топлива

На Таймыре проверили место разлива дизельного топлива - 17.09.2026, ПРАЙМ

На Таймыре проверили место разлива дизельного топлива

Рабочая группа прибыла на место разлива дизельного топлива в поселок Сындасско на Таймыре на севере Красноярского края и установила, что опасности для... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T05:33+0300

2026-09-17T05:33+0300

2026-09-17T05:33+0300

россия

таймыр

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КРАСНОЯРСК, 17 сен - ПРАЙМ. Рабочая группа прибыла на место разлива дизельного топлива в поселок Сындасско на Таймыре на севере Красноярского края и установила, что опасности для жизнедеятельности населения нет, сообщает краевой главк МЧС. Рабочая группа под руководством начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Апреля Агакишиева рассмотрела вопросы жизнеобеспечения жителей поселка Сындасско, входящего в сельское поселение Хатанга. "После осмотра, где произошла утечка нефтепродуктов, специалисты рабочей группы установили, что для жизнедеятельности населения опасности нет", - говорится в сообщении. Во вторник краевой главк МЧС сообщил о разливе дизельного топлива на Таймыре. Сообщалось, что нефтепродукты не попали в водоем, откуда жители поселка берут воду. По данным источника РИА Новости в оперативных службах региона, пролилось порядка 170 тонн. По данным источника РИА Новости в оперативных службах региона, возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и иных объектов.

таймыр

красноярский край

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россия, таймыр, красноярский край, мчс