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Кампания фейковых новостей была развернута против британской монархии

Кампания фейковых новостей была развернута против британской монархии - 17.09.2026, ПРАЙМ

Кампания фейковых новостей была развернута против британской монархии

Кампания по распространению фейковых новостей была развернута против британской королевской семьи, в частности, о том, что король Великобритании Карл III якобы... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T12:28+0300

2026-09-17T12:28+0300

2026-09-17T12:28+0300

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ЛОНДОН, 17 сен - ПРАЙМ. Кампания по распространению фейковых новостей была развернута против британской королевской семьи, в частности, о том, что король Великобритании Карл III якобы принял ислам, сообщила газета Times. "Королевская семья стала мишенью изощренной кампании фейковых новостей, в которой использовались тысячи учетных записей ИИ-"ботов", базирующихся за рубежом", - пишет газета. Как говорится в публикации, в преддверии визита Карла III в США в интернете были распространены картинки, которые якобы свидетельствуют о том, что монарх тайно принял ислам. Это подрывает его положение как главы Англиканской церкви. Другие аккаунты распространяли сгенерированные ИИ изображения четверых детей принца и принцессы Уэльских, хотя на самом деле их трое. "Хотя фейковые сообщения о короле и его наследнике могут показаться нелепыми, реалистичные изображения, созданные искусственным интеллектом, заставляют людей в них верить", - отмечает издание. Как говорится в статье, чиновники Букингемского дворца обеспокоены тем, что члены королевской семьи подверглись атакам в рамках схем, направленных на дестабилизацию британской монархии. Крупная сеть ботов, которая, как выяснила газета, находится на территории Вьетнама, на постоянной основе охватывает аудиторию в шесть миллионов человек.

великобритания

сша

букингемский дворец

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мировая экономика, общество , великобритания, сша, букингемский дворец, карл iii