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Трамп прокомментировал повышение ключевой ставки в США - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп прокомментировал повышение ключевой ставки в США
Трамп прокомментировал повышение ключевой ставки в США - 17.09.2026, ПРАЙМ
Трамп прокомментировал повышение ключевой ставки в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о повышении ключевой ставки в Штатах приняли по политическим мотивам. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T02:09+0300
2026-09-17T02:09+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о повышении ключевой ставки в Штатах приняли по политическим мотивам. По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. "Они подняли ее по политическим причинам", - прокомментировал президент решение Федеральной резервной системы. Как заявил Трамп, "ставка слишком высокая", хотя в США, по его словам, она должна быть самой низкой в мире. В конце мая Трамп заявил, что Кевин Уорш на посту главы ФРС проведет масштабную модернизацию ведомства, но при этом останется абсолютно независимым в принятии решений. Президент регулярно критиковал бывшего председателя регулятора Джерома Пауэлла за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
02:09 17.09.2026
 
Трамп прокомментировал повышение ключевой ставки в США

Трамп назвал повышение ключевой ставки в США политическим

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о повышении ключевой ставки в Штатах приняли по политическим мотивам.
По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.
"Они подняли ее по политическим причинам", - прокомментировал президент решение Федеральной резервной системы.
Как заявил Трамп, "ставка слишком высокая", хотя в США, по его словам, она должна быть самой низкой в мире.
В конце мая Трамп заявил, что Кевин Уорш на посту главы ФРС проведет масштабную модернизацию ведомства, но при этом останется абсолютно независимым в принятии решений. Президент регулярно критиковал бывшего председателя регулятора Джерома Пауэлла за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки.
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
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