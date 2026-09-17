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Трамп прокомментировал повышение ключевой ставки в США

Трамп прокомментировал повышение ключевой ставки в США - 17.09.2026, ПРАЙМ

Трамп прокомментировал повышение ключевой ставки в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о повышении ключевой ставки в Штатах приняли по политическим мотивам. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T02:09+0300

2026-09-17T02:09+0300

2026-09-17T02:09+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о повышении ключевой ставки в Штатах приняли по политическим мотивам. По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. "Они подняли ее по политическим причинам", - прокомментировал президент решение Федеральной резервной системы. Как заявил Трамп, "ставка слишком высокая", хотя в США, по его словам, она должна быть самой низкой в мире. В конце мая Трамп заявил, что Кевин Уорш на посту главы ФРС проведет масштабную модернизацию ведомства, но при этом останется абсолютно независимым в принятии решений. Президент регулярно критиковал бывшего председателя регулятора Джерома Пауэлла за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл