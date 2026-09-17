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Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой, если Канада станет членом ЕС

Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой, если Канада станет членом ЕС - 17.09.2026, ПРАЙМ

Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой, если Канада станет членом ЕС

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой "по многим вещам", если Канада станет ассоциированным членом ЕС. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T08:53+0300

2026-09-17T08:53+0300

2026-09-17T08:53+0300

мировая экономика

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урсула фон дер ляйен

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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой "по многим вещам", если Канада станет ассоциированным членом ЕС. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что начнется работа над становлением Канады первым ассоциированным членом Евросоюза. При это она не пояснила, что этот статус будет означать. "Если они это сделают, если я сочту это враждебным актом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим вещам", – сказал он журналистам.

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мировая экономика, европа, канада, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес