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Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой, если Канада станет членом ЕС - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой, если Канада станет членом ЕС
Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой, если Канада станет членом ЕС - 17.09.2026, ПРАЙМ
Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой, если Канада станет членом ЕС
Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой "по многим вещам", если Канада станет ассоциированным членом ЕС. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:53+0300
2026-09-17T08:53+0300
мировая экономика
европа
канада
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой "по многим вещам", если Канада станет ассоциированным членом ЕС. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что начнется работа над становлением Канады первым ассоциированным членом Евросоюза. При это она не пояснила, что этот статус будет означать. "Если они это сделают, если я сочту это враждебным актом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим вещам", – сказал он журналистам.
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мировая экономика, европа, канада, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, КАНАДА, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
08:53 17.09.2026
 
Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой, если Канада станет членом ЕС

Трамп пригрозил закрыть торговлю с Европой, если Канада станет ассоциированным членом ЕС

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Европой "по многим вещам", если Канада станет ассоциированным членом ЕС.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что начнется работа над становлением Канады первым ассоциированным членом Евросоюза. При это она не пояснила, что этот статус будет означать.
"Если они это сделают, если я сочту это враждебным актом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим вещам", – сказал он журналистам.
 
Мировая экономикаЕВРОПАКАНАДАСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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