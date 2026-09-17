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Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны
Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны - 17.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вынуждены "тянуть на себе" европейские страны в условиях торгового дефицита в 200 миллиардов долларов, | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:04+0300
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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вынуждены "тянуть на себе" европейские страны в условиях торгового дефицита в 200 миллиардов долларов, и допустил полный отказ от торговли с ними. "Мы тащим на себе европейские страны с дефицитом в 200 миллиардов долларов. Все, что нам нужно сделать, это сказать: "Знаете что? Мы больше с вами не торгуем", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине. Трамп ранее пригрозил прекратить торговлю с Европой "по многим вещам", если Канада станет ассоциированным членом ЕС. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что начнется работа над становлением Канады первым ассоциированным членом Евросоюза. При это она не пояснила, что этот статус будет означать.
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мировая экономика, канада, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Мировая экономика, КАНАДА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны
Трамп допустил полный отказ США от торговли с Европой