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Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны

Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны - 17.09.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вынуждены "тянуть на себе" европейские страны в условиях торгового дефицита в 200 миллиардов долларов, | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T09:04+0300

2026-09-17T09:04+0300

2026-09-17T09:04+0300

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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вынуждены "тянуть на себе" европейские страны в условиях торгового дефицита в 200 миллиардов долларов, и допустил полный отказ от торговли с ними. "Мы тащим на себе европейские страны с дефицитом в 200 миллиардов долларов. Все, что нам нужно сделать, это сказать: "Знаете что? Мы больше с вами не торгуем", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине. Трамп ранее пригрозил прекратить торговлю с Европой "по многим вещам", если Канада станет ассоциированным членом ЕС. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что начнется работа над становлением Канады первым ассоциированным членом Евросоюза. При это она не пояснила, что этот статус будет означать.

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мировая экономика, канада, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес