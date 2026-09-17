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Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны
Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны - 17.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вынуждены "тянуть на себе" европейские страны в условиях торгового дефицита в 200 миллиардов долларов, | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:04+0300
2026-09-17T09:04+0300
мировая экономика
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вынуждены "тянуть на себе" европейские страны в условиях торгового дефицита в 200 миллиардов долларов, и допустил полный отказ от торговли с ними. "Мы тащим на себе европейские страны с дефицитом в 200 миллиардов долларов. Все, что нам нужно сделать, это сказать: "Знаете что? Мы больше с вами не торгуем", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине. Трамп ранее пригрозил прекратить торговлю с Европой "по многим вещам", если Канада станет ассоциированным членом ЕС. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что начнется работа над становлением Канады первым ассоциированным членом Евросоюза. При это она не пояснила, что этот статус будет означать.
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мировая экономика, канада, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Мировая экономика, КАНАДА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
09:04 17.09.2026
 
Трамп заявил, что США вынуждены "тянуть на себе" европейские страны

Трамп допустил полный отказ США от торговли с Европой

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вынуждены "тянуть на себе" европейские страны в условиях торгового дефицита в 200 миллиардов долларов, и допустил полный отказ от торговли с ними.
"Мы тащим на себе европейские страны с дефицитом в 200 миллиардов долларов. Все, что нам нужно сделать, это сказать: "Знаете что? Мы больше с вами не торгуем", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.
Трамп ранее пригрозил прекратить торговлю с Европой "по многим вещам", если Канада станет ассоциированным членом ЕС.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что начнется работа над становлением Канады первым ассоциированным членом Евросоюза. При это она не пояснила, что этот статус будет означать.
 
Мировая экономикаКАНАДАСШАЕВРОПАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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