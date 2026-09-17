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Трамп не исключил, что конфликт с Ираном будет урегулирован до выборов
Трамп не исключил, что конфликт с Ираном будет урегулирован до выборов - 17.09.2026, ПРАЙМ
Трамп не исключил, что конфликт с Ираном будет урегулирован до выборов
Президент США Дональд Трамп не исключил, что конфликт с Ираном будет урегулирован до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:55+0300
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ВАШИНГТОН, 17 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил, что конфликт с Ираном будет урегулирован до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. "Я говорю, что это (завершение конфликта - ред.) произойдет вскоре после выборов, но, возможно, и нет. Возможно, это произойдет до выборов", – заявил он на митинге в Северной Каролине. Американский лидер пообещал "очень хороший финал" для американцев по итогам конфликта с Ираном. Ранее Трамп заявил, что убежден в желании Ирана заключить сделку, а конфликт движется к завершению. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
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мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
Трамп не исключил, что конфликт с Ираном будет урегулирован до выборов
Трамп не исключил, что конфликт с Ираном будет решен до выборов в Конгресс