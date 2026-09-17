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Трамп заявил о приближении переломного момента в конфликте с Ираном

Трамп заявил о приближении переломного момента в конфликте с Ираном - 17.09.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о приближении переломного момента в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре ему предстоит принять ключевое решение о возможном возобновлении ударов по Ирану. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T21:34+0300

2026-09-17T21:34+0300

2026-09-17T21:34+0300

иран

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре ему предстоит принять ключевое решение о возможном возобновлении ударов по Ирану. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп на следующей неделе проведет встречу с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить дальнейшие шаги в конфликте с Ираном и свой план на послевоенный период. "Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я пойти туда и уничтожить их (Иран - ред) или нет? Это важное решение. Со мной может произойти что угодно", - сказал Трамп в интервью Axios. Ранее американский лидер заявил, что убежден в желании Тегерана заключить сделку, а конфликт движется к завершению. Он также пообещал "очень хороший финал" для американцев по итогам этого конфликта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

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иран, сша, дональд трамп