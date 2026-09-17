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Трамп и Шейнбаум провели телефонный разговор, пишут СМИ - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп и Шейнбаум провели телефонный разговор, пишут СМИ
Трамп и Шейнбаум провели телефонный разговор, пишут СМИ - 17.09.2026, ПРАЙМ
Трамп и Шейнбаум провели телефонный разговор, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Клаудия Шейнбаум провели в среду телефонный разговор на фоне идущих торговых переговоров между странами,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:53+0300
2026-09-17T21:53+0300
мировая экономика
сша
мексика
канада
дональд трамп
клаудия шейнбаум
politico
usmca
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Клаудия Шейнбаум провели в среду телефонный разговор на фоне идущих торговых переговоров между странами, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее газета Wall Street Journal писала, что администрация Трампа добивается от Мексики принятия новых правил экспорта оборудования для искусственного интеллекта под предлогом борьбы с уклонением от пошлин со стороны компаний из Китая и других стран. "Осведомленный источник, говоривший на условиях анонимности, охарактеризовал его (разговор - ред.) как "так себе" и заявил, что он "создал некоторую неопределенность", поскольку в ходе беседы лидеров появились "новые темы". Пока не совсем ясно, какими были эти новые темы и какая из сторон подняла их в разговоре", - говорится в материале Politico. При этом неназванные американский чиновник заявил изданию, что разговор между двумя лидерами был "конструктивным", а торговые переговоры движутся в позитивном направлении. Трехсторонний торговый договор между США, Мексикой и Канадой вступил в силу 1 июля 2020 года, заменив действовавшее с 1994 года Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Документ регулирует торгово-экономические отношения между Мексикой, США и Канадой и предусматривает проведение совместного пересмотра его действия каждые шесть лет. Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что в свете обязательного пересмотра условий соглашения USMCA в 2026 году Вашингтон может его изменить или даже покинуть.
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мировая экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, клаудия шейнбаум, politico, usmca
Мировая экономика, США, МЕКСИКА, КАНАДА, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, Politico, USMCA
21:53 17.09.2026
 
Трамп и Шейнбаум провели телефонный разговор, пишут СМИ

Politico: Трамп и Шейнбаум провели телефонный разговор на фоне идущих торговых переговоров

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Клаудия Шейнбаум провели в среду телефонный разговор на фоне идущих торговых переговоров между странами, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что администрация Трампа добивается от Мексики принятия новых правил экспорта оборудования для искусственного интеллекта под предлогом борьбы с уклонением от пошлин со стороны компаний из Китая и других стран.
"Осведомленный источник, говоривший на условиях анонимности, охарактеризовал его (разговор - ред.) как "так себе" и заявил, что он "создал некоторую неопределенность", поскольку в ходе беседы лидеров появились "новые темы". Пока не совсем ясно, какими были эти новые темы и какая из сторон подняла их в разговоре", - говорится в материале Politico.
При этом неназванные американский чиновник заявил изданию, что разговор между двумя лидерами был "конструктивным", а торговые переговоры движутся в позитивном направлении.
Трехсторонний торговый договор между США, Мексикой и Канадой вступил в силу 1 июля 2020 года, заменив действовавшее с 1994 года Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Документ регулирует торгово-экономические отношения между Мексикой, США и Канадой и предусматривает проведение совместного пересмотра его действия каждые шесть лет.
Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что в свете обязательного пересмотра условий соглашения USMCA в 2026 году Вашингтон может его изменить или даже покинуть.
 
Мировая экономикаСШАМЕКСИКАКАНАДАДональд ТрампКлаудия ШейнбаумPoliticoUSMCA
 
 
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