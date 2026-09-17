Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ начал публиковать данные о договорах с ПФИ на внебиржевом рынке - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/tsb-873395248.html
ЦБ начал публиковать данные о договорах с ПФИ на внебиржевом рынке
ЦБ начал публиковать данные о договорах с ПФИ на внебиржевом рынке - 17.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ начал публиковать данные о договорах с ПФИ на внебиржевом рынке
Банк России начинает публиковать обезличенные данные о договорах с производными финансовыми инструментами, которые были заключены на внебиржевом рынке, сообщает | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T16:35+0300
2026-09-17T16:35+0300
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873395248.jpg?1789652127
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России начинает публиковать обезличенные данные о договорах с производными финансовыми инструментами, которые были заключены на внебиржевом рынке, сообщает регулятор. "Банк России начинает публиковать обезличенные данные о договорах с производными финансовыми инструментами (ПФИ), которые были заключены на внебиржевом рынке. На первом этапе статистика будет охватывать форварды на долевые, долговые инструменты и индексы, а также процентные и валютно-процентные свопы", - говорится в сообщении. Публикация таких данных значительно повысит прозрачность самого закрытого сегмента финансового рынка, подробная информация поможет участникам рынка точнее выстраивать прогнозные модели и эффективнее управлять своими рисками, поясняет ЦБ. "Раньше всем были доступны лишь агрегированные показатели количества и объема заключенных договоров. Теперь же игроки рынка получат информацию о каждой сделке со всеми основными условиями. Например, какие именно активы включены в форвардный контракт, их стоимость, способ расчетов, какая ставка – плавающая или фиксированная – используется в сделке с процентными свопами и так далее. Стороны договоров при этом не раскрываются", - отмечает регулятор. При этом первые данные охватывают период с 1 января по 28 августа 2026 года, они основаны на информации, полученной от самих участников рынка, рассказывает ЦБ. Банк России будет обновлять показатели еженедельно по вторникам с лагом в 7 календарных дней и в дальнейшем регулятор планирует расширить публикацию сведений о сделках на внебиржевом рынке.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
16:35 17.09.2026
 
ЦБ начал публиковать данные о договорах с ПФИ на внебиржевом рынке

ЦБ начинает публиковать обезличенные данные о договорах с ПФИ на внебиржевом рынке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России начинает публиковать обезличенные данные о договорах с производными финансовыми инструментами, которые были заключены на внебиржевом рынке, сообщает регулятор.
"Банк России начинает публиковать обезличенные данные о договорах с производными финансовыми инструментами (ПФИ), которые были заключены на внебиржевом рынке. На первом этапе статистика будет охватывать форварды на долевые, долговые инструменты и индексы, а также процентные и валютно-процентные свопы", - говорится в сообщении.
Публикация таких данных значительно повысит прозрачность самого закрытого сегмента финансового рынка, подробная информация поможет участникам рынка точнее выстраивать прогнозные модели и эффективнее управлять своими рисками, поясняет ЦБ.
"Раньше всем были доступны лишь агрегированные показатели количества и объема заключенных договоров. Теперь же игроки рынка получат информацию о каждой сделке со всеми основными условиями. Например, какие именно активы включены в форвардный контракт, их стоимость, способ расчетов, какая ставка – плавающая или фиксированная – используется в сделке с процентными свопами и так далее. Стороны договоров при этом не раскрываются", - отмечает регулятор.
При этом первые данные охватывают период с 1 января по 28 августа 2026 года, они основаны на информации, полученной от самих участников рынка, рассказывает ЦБ.
Банк России будет обновлять показатели еженедельно по вторникам с лагом в 7 календарных дней и в дальнейшем регулятор планирует расширить публикацию сведений о сделках на внебиржевом рынке.
 
ФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала