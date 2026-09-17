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ЦБ начал публиковать данные о договорах с ПФИ на внебиржевом рынке

ЦБ начал публиковать данные о договорах с ПФИ на внебиржевом рынке - 17.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ начал публиковать данные о договорах с ПФИ на внебиржевом рынке

Банк России начинает публиковать обезличенные данные о договорах с производными финансовыми инструментами, которые были заключены на внебиржевом рынке, сообщает | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:35+0300

2026-09-17T16:35+0300

2026-09-17T16:35+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России начинает публиковать обезличенные данные о договорах с производными финансовыми инструментами, которые были заключены на внебиржевом рынке, сообщает регулятор. "Банк России начинает публиковать обезличенные данные о договорах с производными финансовыми инструментами (ПФИ), которые были заключены на внебиржевом рынке. На первом этапе статистика будет охватывать форварды на долевые, долговые инструменты и индексы, а также процентные и валютно-процентные свопы", - говорится в сообщении. Публикация таких данных значительно повысит прозрачность самого закрытого сегмента финансового рынка, подробная информация поможет участникам рынка точнее выстраивать прогнозные модели и эффективнее управлять своими рисками, поясняет ЦБ. "Раньше всем были доступны лишь агрегированные показатели количества и объема заключенных договоров. Теперь же игроки рынка получат информацию о каждой сделке со всеми основными условиями. Например, какие именно активы включены в форвардный контракт, их стоимость, способ расчетов, какая ставка – плавающая или фиксированная – используется в сделке с процентными свопами и так далее. Стороны договоров при этом не раскрываются", - отмечает регулятор. При этом первые данные охватывают период с 1 января по 28 августа 2026 года, они основаны на информации, полученной от самих участников рынка, рассказывает ЦБ. Банк России будет обновлять показатели еженедельно по вторникам с лагом в 7 календарных дней и в дальнейшем регулятор планирует расширить публикацию сведений о сделках на внебиржевом рынке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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