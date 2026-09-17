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ЦБ допустил рост числа принимающих экзамен на квалифицированного инвестора
ЦБ допустил рост числа принимающих экзамен на квалифицированного инвестора - 17.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ допустил рост числа принимающих экзамен на квалифицированного инвестора
Банк России допустил увеличение количества организаций, принимающих экзамен на статус квалифицированного инвестора, заявил журналистам заместитель председателя... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:43+0300
2026-09-17T20:43+0300
2026-09-17T20:58+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России допустил увеличение количества организаций, принимающих экзамен на статус квалифицированного инвестора, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. "Мы не можем раскрывать информацию о том, кто заявил такой интерес, но, действительно, у нас есть еще как минимум несколько участников, кто высказал желание тоже попробовать на этот рынок зайти. Мы это полностью приветствуем", - сказал он в кулуарах круглого стола НФА и ЦБ РФ "Квалифицированный инвестор. Тонкости профильного экзамена". По словам зампреда ЦБ, регулятор тщательно анализирует качество вопросов для экзамена, но количество организаций, принимающих экзамен, определит уже рынок. "Пусть это рынок решит, мы точно не будем никак вмешиваться. Это должен быть конкурентный рынок", - подчеркнул он. "И на самом деле, если будет много игроков, ну что ж, это неплохо. Другое дело, что емкость рынка сама этот рынок отрегулирует. Я не думаю, что мы говорим про огромное количество принимающих организаций - просто не хватит на всех участников, имеется в виду сдающих людей", - заключил Мамута. Банк России с 31 августа расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. Теперь человек может предъявить российский сертификат или аттестат, подтвердив на специальном экзамене свои знания о финансовом рынке. В настоящее время его успешное прохождение подтверждается сертификатом "Квалифин" от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или инвестиционным сертификатом Московской биржи. По словам зампреда ЦБ, появление данного экзамена станет отправной точкой для создания единой базы квалифицированных инвесторов.
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россия, финансы, банк россии, нфа
РОССИЯ, Финансы, Банк России, НФА
ЦБ допустил рост числа принимающих экзамен на квалифицированного инвестора
ЦБ допустил рост числа организаций, принимающих экзамен на квалифицированного инвестора
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России допустил увеличение количества организаций, принимающих экзамен на статус квалифицированного инвестора, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"Мы не можем раскрывать информацию о том, кто заявил такой интерес, но, действительно, у нас есть еще как минимум несколько участников, кто высказал желание тоже попробовать на этот рынок зайти. Мы это полностью приветствуем", - сказал он в кулуарах круглого стола НФА и ЦБ РФ "Квалифицированный инвестор. Тонкости профильного экзамена".
По словам зампреда ЦБ, регулятор тщательно анализирует качество вопросов для экзамена, но количество организаций, принимающих экзамен, определит уже рынок. "Пусть это рынок решит, мы точно не будем никак вмешиваться. Это должен быть конкурентный рынок", - подчеркнул он.
"И на самом деле, если будет много игроков, ну что ж, это неплохо. Другое дело, что емкость рынка сама этот рынок отрегулирует. Я не думаю, что мы говорим про огромное количество принимающих организаций - просто не хватит на всех участников, имеется в виду сдающих людей", - заключил Мамута.
Банк России с 31 августа расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. Теперь человек может предъявить российский сертификат или аттестат, подтвердив на специальном экзамене свои знания о финансовом рынке.
В настоящее время его успешное прохождение подтверждается сертификатом "Квалифин" от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или инвестиционным сертификатом Московской биржи.
По словам зампреда ЦБ, появление данного экзамена станет отправной точкой для создания единой базы квалифицированных инвесторов.