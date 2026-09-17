Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/tsentrobank-873393722.html
ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений
ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений - 17.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений
Банк России подал в Общий суд Европейского союза заявление, оспорив ограничения на признание российских судебных решений и их приведение в исполнение,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:52+0300
2026-09-17T15:52+0300
финансы
россия
бельгия
москва
банк россии
ес
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873393722.jpg?1789649557
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России подал в Общий суд Европейского союза заявление, оспорив ограничения на признание российских судебных решений и их приведение в исполнение, сообщается на сайте регулятора."Банк России 15 сентября 2026 года подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании статьи 1(28) Регламента Совета Европейского союза от 23 июля 2026 года № 2026/1848. Оспариваемая норма вводит механизм, позволяющий судам государств – членов Европейского союза запрещать российским лицам, помимо прочего, обращаться за признанием и приведением в исполнение отдельных решений российских судов в любых юрисдикциях", — говорится в сообщении.Отмечается, что данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение Арбитражного суда города Москвы по делу, вынесенному по иску ЦБ к Euroclear.По мнению регулятора, указанные меры противоречат, в частности, принципам доступа к правосудию, правовой определенности, а также принципу иммунитета государств и центральных банков. Кроме того, предусмотренный Регламентом механизм запрета действий в любых юрисдикциях носит экстерриториальный характер, что не может считаться правомерным, говорится в сообщении.
бельгия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, бельгия, москва, банк россии, ес, euroclear
Финансы, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, МОСКВА, Банк России, ЕС, Euroclear
15:52 17.09.2026
 
ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений

ЦБ: Механизм ЕС противоречит принципам доступа к правосудию и иммунитета государств

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России подал в Общий суд Европейского союза заявление, оспорив ограничения на признание российских судебных решений и их приведение в исполнение, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России 15 сентября 2026 года подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании статьи 1(28) Регламента Совета Европейского союза от 23 июля 2026 года № 2026/1848. Оспариваемая норма вводит механизм, позволяющий судам государств – членов Европейского союза запрещать российским лицам, помимо прочего, обращаться за признанием и приведением в исполнение отдельных решений российских судов в любых юрисдикциях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение Арбитражного суда города Москвы по делу, вынесенному по иску ЦБ к Euroclear.
По мнению регулятора, указанные меры противоречат, в частности, принципам доступа к правосудию, правовой определенности, а также принципу иммунитета государств и центральных банков. Кроме того, предусмотренный Регламентом механизм запрета действий в любых юрисдикциях носит экстерриториальный характер, что не может считаться правомерным, говорится в сообщении.
 
ФинансыРОССИЯБЕЛЬГИЯМОСКВАБанк РоссииЕСEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала