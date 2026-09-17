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ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений
ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений - 17.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений
Банк России подал в Общий суд Европейского союза заявление, оспорив ограничения на признание российских судебных решений и их приведение в исполнение,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:52+0300
2026-09-17T15:52+0300
2026-09-17T15:52+0300
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России подал в Общий суд Европейского союза заявление, оспорив ограничения на признание российских судебных решений и их приведение в исполнение, сообщается на сайте регулятора."Банк России 15 сентября 2026 года подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании статьи 1(28) Регламента Совета Европейского союза от 23 июля 2026 года № 2026/1848. Оспариваемая норма вводит механизм, позволяющий судам государств – членов Европейского союза запрещать российским лицам, помимо прочего, обращаться за признанием и приведением в исполнение отдельных решений российских судов в любых юрисдикциях", — говорится в сообщении.Отмечается, что данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение Арбитражного суда города Москвы по делу, вынесенному по иску ЦБ к Euroclear.По мнению регулятора, указанные меры противоречат, в частности, принципам доступа к правосудию, правовой определенности, а также принципу иммунитета государств и центральных банков. Кроме того, предусмотренный Регламентом механизм запрета действий в любых юрисдикциях носит экстерриториальный характер, что не может считаться правомерным, говорится в сообщении.
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ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений
ЦБ: Механизм ЕС противоречит принципам доступа к правосудию и иммунитета государств