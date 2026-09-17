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ЦБ оспорил регламент ЕС о взыскании с Euroclear 200 миллиардов евро

ЦБ оспорил регламент ЕС о взыскании с Euroclear 200 миллиардов евро - 17.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ оспорил регламент ЕС о взыскании с Euroclear 200 миллиардов евро

Банк России оспорил регламент ЕС, мешающий взыскать 200 миллиардов евро с крупнейшего европейского депозитария Euroclear, который бессрочно заблокировал... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:53+0300

2026-09-17T15:53+0300

2026-09-17T16:17+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России оспорил регламент ЕС, мешающий взыскать 200 миллиардов евро с крупнейшего европейского депозитария Euroclear, который бессрочно заблокировал суверенные российские активы.В четверг регулятор сообщил, что 15 сентября подал в Общий суд ЕС заявление, оспорив ограничения на признание российских судебных решений и их приведение в исполнение во всех странах. Речь идет об оспаривании статьи 1(28) Регламента Совета ЕС от 23 июля 2026 года № 2026/1848. Оспариваемая норма вводит механизм, позволяющий судам стран ЕС запрещать российским лицам обращаться за признанием и приведением в исполнение отдельных решений российских судов в любых юрисдикциях."Данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску Банка России к Euroclear", – подчеркивает ЦБ.Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке регулятора, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в Euroclear.Меры, установленные регламентом ЕС, создают несоразмерные ограничения на защиту прав Банка России за пределами Евросоюза, включая применение финансовых санкций за нарушение соответствующих судебных запретов, указали в ЦБ."По мнению Банка России, указанные меры противоречат, в частности, принципам доступа к правосудию, правовой определенности, а также принципу иммунитета государств и центральных банков. Кроме того, предусмотренный регламентом механизм запрета действий в любых юрисдикциях носит экстерриториальный характер, что не может считаться правомерным", – заявили в ЦБ.Банк России отметил, что сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом и любыми иными мерами, принятыми ЕС в отношении ЦБ или его активов.Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в общем размере порядка 200 миллиардов евро. В конце мая суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению. Суд первой инстанции 2 июня выдал ЦБ исполнительный лист на исполнение этого решения. Euroclear Bank просил арбитражный суд приостановить исполнение приставами решения, но суд ему отказал.Глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне заявляла, что ЦБ продолжит использовать все правовые способы защиты своих интересов в споре с Euroclear.

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