https://1prime.ru/20260917/tsentrobank-873397439.html

Центробанк опубликовал официальный курс юаня на пятницу

Центробанк опубликовал официальный курс юаня на пятницу - 17.09.2026, ПРАЙМ

Центробанк опубликовал официальный курс юаня на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,31 копейки - до 12,5788 рубля, доллара - на 33,61 копейки, до 84,5093 рубля, евро - на | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:32+0300

2026-09-17T17:32+0300

2026-09-17T17:32+0300

рынок

сша

банк россии

финансы

валюта

торги

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873397439.jpg?1789655560

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,31 копейки - до 12,5788 рубля, доллара - на 33,61 копейки, до 84,5093 рубля, евро - на 37,09 копейки, до 97,4984 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, банк россии, финансы, валюта, торги