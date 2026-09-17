https://1prime.ru/20260917/tsentrobank-873397439.html
Центробанк опубликовал официальный курс юаня на пятницу
Центробанк опубликовал официальный курс юаня на пятницу - 17.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс юаня на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,31 копейки - до 12,5788 рубля, доллара - на 33,61 копейки, до 84,5093 рубля, евро - на | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T17:32+0300
2026-09-17T17:32+0300
2026-09-17T17:32+0300
рынок
сша
банк россии
финансы
валюта
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873397439.jpg?1789655560
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,31 копейки - до 12,5788 рубля, доллара - на 33,61 копейки, до 84,5093 рубля, евро - на 37,09 копейки, до 97,4984 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, банк россии, финансы, валюта, торги
Рынок, США, Банк России, Финансы, валюта, Торги
Центробанк опубликовал официальный курс юаня на пятницу
Официальный курс юаня на пятницу - 12,58 руб, доллара - 84,51 руб, евро - 97,5 руб