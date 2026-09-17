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Россиянам объяснили, почему пора продавать старые однушки

Россиянам объяснили, почему пора продавать старые однушки - 17.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, почему пора продавать старые однушки

Осень 2026 года — наиболее удачный момент за последние десять лет для продажи однокомнатных квартир в старых домах. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T03:03+0300

2026-09-17T03:03+0300

2026-09-17T03:03+0300

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Осень 2026 года — наиболее удачный момент за последние десять лет для продажи однокомнатных квартир в старых домах. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор рынков России и СНГ Фам Пропертис Валерий Тумин. По его словам, решение продиктовано холодным экономическим расчетом: сейчас цена таких объектов поддержана дефицитом предложения, но фундаментальные факторы работают против них.Речь идет о жилье в домах, построенных до 1980-х годов и не попавших в программу реновации. По данным Минстроя, за первое полугодие 2026 года в России введено 42,8 миллионов кв. м жилья, из них 16,1 миллиона — многоквартирные дома, что на 8,5% больше год к году. Миллионы квадратных метров современного жилья неизбежно обесценивают панельные однушки как класс актива."Главный козырь старой однушки — аренда — сегодня перестает работать. Квартира с устаревшим ремонтом в Москве сдается за 40–50 тысяч рублей, это на 15–25% дешевле объектов с современной отделкой, - говорит Тумин. - За те же деньги арендатор выбирает студию в новом ЖК с чистым подъездом и консьержем. Доля квартир с "бабушкиным" ремонтом на рынке аренды сократилась с 40% десять лет назад до 10–15%".Второй фактор — временное искажение спроса. В Москве предложение на вторичке составляет около 23,4 тысяч квартир — минимум за пять лет, а средняя стоимость квадрата достигла 308 тысяч рублей. Пока хрущевки обгоняют новостройки по росту цен (15,7% год к году против 11,7%), но это инерция.Как только ввод новостроек достигнет планов, старый фонд начнет дешеветь, а снижение ликвидности неизбежно. Именно этот временный разворот спроса на готовое жилье на фоне снижения ставок и сокращения льготных программ создает обманчивое ощущение стабильности цен на старый фонд.Наконец третья преграда — банковский скоринг. Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке составляет около 18,7%. Банки ужесточают требования к старому фонду: просят повышенный взнос, отказывают в кредите при признаках аварийности. Доля ипотечных сделок на вторичном рынке в отдельные месяцы 2026 года достигала 70–80%, и отсечение этого пласта клиентов существенно увеличивает срок экспозиции объявления. Без скидки в 5–10% объявления зависают на три–пять месяцев.Поэтому выходить на рынок нужно уже сейчас, пока цена поддержана дефицитом, считает Тумин. Средняя цена готовой однушки в России — 4,8–5,5 миллионов рублей в крупных городах и около 11 миллионов в Москве. Выручку он советует направить на покупку вторички в домах 2015–2025 годов или на краткосрочные депозиты на три–шесть месяцев, где ставки близки к пику."Ключевая ставка ЦБ на 11 сентября сохранена на уровне 14%, а рыночная ипотека остается в диапазоне 15,9–19,45% годовых. Для реализации такого плана остается не более чем год-полтора. Промедление повышает риск остаться владельцем актива, который теряет и цену, и арендный доход, и круг покупателей", — заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, недвижимость, бизнес, сделки с имуществом