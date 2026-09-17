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Молодежный туризм обеспечивает четверть туристического потока в Москву - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Молодежный туризм обеспечивает четверть туристического потока в Москву
Молодежный туризм обеспечивает четверть туристического потока в Москву - 17.09.2026, ПРАЙМ
Молодежный туризм обеспечивает четверть туристического потока в Москву
Молодежный туризм обеспечивает чуть более четверти туристического потока в Москву, за прошлый год столицу посетили около семи миллионов молодых... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T11:24+0300
2026-09-17T11:24+0300
туризм
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
сочи
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Молодежный туризм обеспечивает чуть более четверти туристического потока в Москву, за прошлый год столицу посетили около семи миллионов молодых путешественников, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комитета по туризму. "В Москве молодежный туризм занимает большую долю рынка, чем в среднем по миру: он обеспечивает четверть (26%) турпотока. А общемировой показатель, по данным Мостуризма, составляет 23%", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что молодых туристов привлекает насыщенная культурная программа города. Исследуя Москву, они проводят здесь больше времени, чем российские путешественники в целом: в среднем шесть дней против стандартных четырех-пяти. "За 2025 год столицу посетили около семи миллионов молодых путешественников. Почти 1,3 миллиона из них - иностранцы", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит комитет. По ее словам, Москва - самое популярное направление для поездок по России среди молодежи. Более половины туристов в возрасте от 18 до 35 лет, которые за последние три года путешествовали по стране, побывали в столице, на втором месте - Санкт-Петербург, на третьем - Сочи. "Кроме того, молодежь составляет 49 процентов турпотока в Москву из стран дальнего зарубежья. В частности, на нее приходится 53 процента гостей из Китая и 56 - из Индии", - добавили в пресс-службе.
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туризм, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, сочи
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ
11:24 17.09.2026
 
Молодежный туризм обеспечивает четверть туристического потока в Москву

Мостуризм: молодежный туризм обеспечивает четверть турпотока в Москву

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Молодежный туризм обеспечивает чуть более четверти туристического потока в Москву, за прошлый год столицу посетили около семи миллионов молодых путешественников, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комитета по туризму.
"В Москве молодежный туризм занимает большую долю рынка, чем в среднем по миру: он обеспечивает четверть (26%) турпотока. А общемировой показатель, по данным Мостуризма, составляет 23%", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что молодых туристов привлекает насыщенная культурная программа города. Исследуя Москву, они проводят здесь больше времени, чем российские путешественники в целом: в среднем шесть дней против стандартных четырех-пяти.
"За 2025 год столицу посетили около семи миллионов молодых путешественников. Почти 1,3 миллиона из них - иностранцы", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит комитет.
По ее словам, Москва - самое популярное направление для поездок по России среди молодежи. Более половины туристов в возрасте от 18 до 35 лет, которые за последние три года путешествовали по стране, побывали в столице, на втором месте - Санкт-Петербург, на третьем - Сочи.
"Кроме того, молодежь составляет 49 процентов турпотока в Москву из стран дальнего зарубежья. В частности, на нее приходится 53 процента гостей из Китая и 56 - из Индии", - добавили в пресс-службе.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСОЧИ
 
 
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