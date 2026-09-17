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Турпоток в Приамурье в первом полугодии вырос на 96% - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Турпоток в Приамурье в первом полугодии вырос на 96%
Турпоток в Приамурье в первом полугодии вырос на 96% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Турпоток в Приамурье в первом полугодии вырос на 96%
Туристический поток в Амурской области в первом полугодии 2026 года вырос на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 209,7 тысячи... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T06:52+0300
2026-09-17T06:52+0300
туризм
бизнес
россия
приамурье
китай
амурская область
росстат
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – ПРАЙМ. Туристический поток в Амурской области в первом полугодии 2026 года вырос на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 209,7 тысячи поездок, сообщили в министерстве внешних связей и туризма региона. "Амурская область вышла в лидеры страны по динамике туристического потока. По оперативным данным Росстата, в первом полугодии 2026 года турпоток по числу поездок в регионе составил 209,7 тысячи человек — это на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодняшние показатели — абсолютный рекорд для Приамурья", - говорится в сообщении ведомства. Для сравнения: в 2024 и 2025 годах регион показывал стабильный рост в среднем на 17% ежегодно. Китайские туристы составляют 98% от общего числа иностранных гостей, их доля в общем потоке — порядка 15%. За семь месяцев текущего года Приамурье посетили около 120 тысяч граждан КНР, а количество иностранцев, остановившихся в местных гостиницах, увеличилось в пять раз, уточнили в министерстве. Для самостоятельных путешественников из Китая созданы специальные продукты, включая тематический тур-конструктор, экскурсии на родном языке и аудиогиды в двухэтажных автобусах. Параллельно развивается инфраструктура для автопутешественников: внедряется двуязычная навигация, обустраиваются смотровые площадки и кемпинг-зоны. "Внутренний туризм также растет. Все активнее приезжают жители соседних регионов Дальнего Востока — Якутии, Хабаровского и Забайкальского краев, Приморья. Многие выбирают Благовещенск для поездок на выходные и праздники. Также российских туристов привлекают наши уникальные события — по отдельным фестивалям бронирование гостиниц вырастает на 400%, а траты на сувениры возрастают на 20–30%", - отметили в ведомстве. Расходы жителей агломерации Свободный — Циолковский на поездки в областную столицу увеличились на 7,5%. В прошлом году туристы потратили в Приамурье свыше 5 миллиардов рублей, а налоговые отчисления сектора достигли 1,3 миллиарда. Штат средств размещения расширился на 24%. Сейчас в регионе функционирует 158 объектов размещения, ведется реализация нескольких крупных инвестпроектов, включая строительство пятизвездочного отеля. Для новых гостиниц от трех звезд действует нулевой налог на имущество на десять лет. Школьные поездки на космодром Восточный и другие образовательные объекты охватили каждого седьмого ученика области. Развитие сферы осуществляется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", добавили в министерстве.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, приамурье, китай, амурская область, росстат
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Приамурье, КИТАЙ, Амурская область, Росстат
06:52 17.09.2026
 
Турпоток в Приамурье в первом полугодии вырос на 96%

Турпоток в Приамурье в первом полугодии вырос на 96%

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – ПРАЙМ. Туристический поток в Амурской области в первом полугодии 2026 года вырос на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 209,7 тысячи поездок, сообщили в министерстве внешних связей и туризма региона.
"Амурская область вышла в лидеры страны по динамике туристического потока. По оперативным данным Росстата, в первом полугодии 2026 года турпоток по числу поездок в регионе составил 209,7 тысячи человек — это на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодняшние показатели — абсолютный рекорд для Приамурья", - говорится в сообщении ведомства.
Для сравнения: в 2024 и 2025 годах регион показывал стабильный рост в среднем на 17% ежегодно. Китайские туристы составляют 98% от общего числа иностранных гостей, их доля в общем потоке — порядка 15%. За семь месяцев текущего года Приамурье посетили около 120 тысяч граждан КНР, а количество иностранцев, остановившихся в местных гостиницах, увеличилось в пять раз, уточнили в министерстве.
Для самостоятельных путешественников из Китая созданы специальные продукты, включая тематический тур-конструктор, экскурсии на родном языке и аудиогиды в двухэтажных автобусах. Параллельно развивается инфраструктура для автопутешественников: внедряется двуязычная навигация, обустраиваются смотровые площадки и кемпинг-зоны.
"Внутренний туризм также растет. Все активнее приезжают жители соседних регионов Дальнего Востока — Якутии, Хабаровского и Забайкальского краев, Приморья. Многие выбирают Благовещенск для поездок на выходные и праздники. Также российских туристов привлекают наши уникальные события — по отдельным фестивалям бронирование гостиниц вырастает на 400%, а траты на сувениры возрастают на 20–30%", - отметили в ведомстве.
Расходы жителей агломерации Свободный — Циолковский на поездки в областную столицу увеличились на 7,5%. В прошлом году туристы потратили в Приамурье свыше 5 миллиардов рублей, а налоговые отчисления сектора достигли 1,3 миллиарда. Штат средств размещения расширился на 24%.
Сейчас в регионе функционирует 158 объектов размещения, ведется реализация нескольких крупных инвестпроектов, включая строительство пятизвездочного отеля. Для новых гостиниц от трех звезд действует нулевой налог на имущество на десять лет.
Школьные поездки на космодром Восточный и другие образовательные объекты охватили каждого седьмого ученика области. Развитие сферы осуществляется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", добавили в министерстве.
 
ТуризмБизнесРОССИЯПриамурьеКИТАЙАмурская областьРосстат
 
 
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