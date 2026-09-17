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Турция начнет новый этап добычи газа в Черном море к концу 2026 года

Турция начнет новый этап добычи газа в Черном море к концу 2026 года - 17.09.2026, ПРАЙМ

Турция начнет новый этап добычи газа в Черном море к концу 2026 года

Турция планирует к концу 2026 года начать сжигание первого газа на факельной установке плавучей производственной платформы Osman Gazi в Черном море и завершить... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:48+0300

2026-09-17T18:48+0300

2026-09-17T18:51+0300

газ

турция

черное море

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АНКАРА, 17 сен - ПРАЙМ. Турция планирует к концу 2026 года начать сжигание первого газа на факельной установке плавучей производственной платформы Osman Gazi в Черном море и завершить второй этап разработки газового месторождения Сакарья, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. Газовое месторождение Сакарья - крупнейший проект Турции по добыче природного газа в Черном море. Власти страны поэтапно наращивают его разработку и внутренние поставки. "В конце года на факельной установке будет впервые сожжен газ, а второй этап работ на газовом месторождении Сакарья будет завершен", - сказал министр журналистам, видео с его заявлениями опубликовала пресс-служба минэнерго Турции в соцсети Х. По словам министра, плавучая производственная платформа Osman Gazi будет направлена к месту эксплуатации в конце октября. Байрактар сообщил, что после завершения второго этапа еще около 4 миллионов турецких домохозяйств смогут получать газ турецкого производства. Таким образом, общее число домохозяйств, потребности которых будут обеспечиваться за счет добываемого в Турции газа, достигнет 8 миллионов. Ожидается, что ежегодный экономический вклад платформы составит около 3,5 миллиардов долларов. Стоимость ежедневно добываемого объема газа будет составлять около 10 миллионов долларов.

турция

черное море

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газ, турция, черное море