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СМИ: Uber выплатит 40 миллионов долларов из-за гибели высаженной пассажирки

СМИ: Uber выплатит 40 миллионов долларов из-за гибели высаженной пассажирки - 17.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Uber выплатит 40 миллионов долларов из-за гибели высаженной пассажирки

Суд обязал американский сервис такси Uber выплатить 40 миллионов долларов родителям девушки, погибшей после того, как водитель высадил ее на трассе в Южной... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:02+0300

2026-09-17T20:02+0300

2026-09-17T20:02+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Суд обязал американский сервис такси Uber выплатить 40 миллионов долларов родителям девушки, погибшей после того, как водитель высадил ее на трассе в Южной Калифорнии, передает телеканал ABC. По данным телеканала, водитель Ву Тран остановил машину на трассе в округе Ориндж (в Южной Калифорнии) на небезопасном участке у съезда и высадил двух девушек после спора о плате за уборку салона. В результате одну из девушек насмерть сбил автомобиль. "По итогам пятидневного арбитражного разбирательства ... присудил по 20 миллионов долларов (родителям погибшей Кэрол - ред.) Норманден и (Кену - ред.) Паркеру, признав Uber и Трана несущими... ответственность. (Подруге погибшей Луне - ред.) Мур отдельно была присуждена сумма в 300 тысяч долларов", - говорится в сообщении телеканала. Судья отметил, что водитель беспокоился о своей машине больше, чем о пассажирах. Суд также отклонил аргумент Uber о том, что компания является "всего лишь технологической платформой" для связи водителя и пассажира. В заявлении для ABC представитель Uber выразил соболезнования семье, но заявил, что компания считает решение судьи ошибочным. Родители погибшей также рассказали о попытках Uber не допустить публикации решения: по словам отца погибшей, компания почти сразу прислала родителям соглашение, требующее недискредитации и штраф в десять миллионов долларов "за любое плохое слово" об Uber.

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бизнес, uber, сша