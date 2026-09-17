https://1prime.ru/20260917/uchenye-873371866.html

Российские ученые нашли способ увеличить урожай пшеницы

Российские ученые нашли способ увеличить урожай пшеницы - 17.09.2026, ПРАЙМ

Российские ученые нашли способ увеличить урожай пшеницы

Российские ученые нашли способ увеличить урожай пшеницы - перед посевом необходимо обработать семена биологическими препаратами, это защитит всходы пшеницы от... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T02:06+0300

2026-09-17T02:06+0300

2026-09-17T02:06+0300

сельское хозяйство

общество

краснодарский край

минсельхоз

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российские ученые нашли способ увеличить урожай пшеницы - перед посевом необходимо обработать семена биологическими препаратами, это защитит всходы пшеницы от болезней и добавит к урожаю до 500 килограммов с гектара, рассказали РИА Новости ученые Казанского государственного аграрного университета. "Ученые выяснили, что предпосевная обработка семян биологическими препаратами защищает всходы пшеницы от болезней и добавляет к урожаю до 0,47 тонны с гектара. Разница на первый взгляд кажется небольшой, но для хозяйства это ощутимые деньги при том же поле и тех же затратах на посев", - объяснил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Казанского ГАУ Разиль Гараев. Опыты проводились на серых лесных почвах Предкамья Татарстана в 2024 и 2025 годах. "Погода в эти сезоны сложилась почти противоположная: сначала холодная и засушливая весна, затем годом позже - теплая и дождливая. Несмотря на разницу, лучший результат в оба сезона показывал один и тот же вариант посева, а значит, найденную закономерность можно считать устойчивой, а не случайностью одного удачного года", - рассказали ученые. Для обработки семян использовались два вида биофунгицидов - препаратов на основе живых полезных микроорганизмов, которые защищают семена и всходы от грибных болезней вместо химических протравителей. Перед посевом их наносили прямо на зерно. Первый препарат сделан на основе полезного гриба. Оказавшись на семени, он растет быстрее вредных грибов и обгоняет их в борьбе за пространство и питательные вещества вокруг корня. Его нити оплетают мицелий вредного гриба, проникают внутрь и высасывают из него питательные вещества - возбудитель болезни погибает, не успев заразить растение. Второй препарат - на основе почвенной бактерии в виде водной суспензии спор. После обработки семян бактерия заселяет поверхность корней и удерживает это пространство весь период роста, не давая патогенам закрепиться. На стеблях и листьях защитное действие короче - от 10 до 20 дней, в зависимости от зараженности почвы и погоды. "Оба препарата повысили всхожесть семян, но главный эффект оказался в другом: обработанные растения гораздо лучше доживали до уборки. Без обработки при густом посеве до уборки сохранялось около 80% взошедших растений - часть погибала от болезней еще в поле. С грибным препаратом этот показатель поднимался почти до 85%, с бактериальным - почти до 87%", - отмечают авторы. "Именно за счет лучшей сохранности растений и вырос итоговый урожай: в среднем за два года прибавка от обработки составила от полутора до почти пяти центнеров с гектара, причем грибной препарат сработал сильнее бактериального", - добавляется в материалах. Одновременно ученые сравнивали действие препаратов на фоне четырех разных норм высева: от 4 до 7 миллионов семян на гектар. "Делянки закладывали в трех повторностях по 60 квадратных метров каждая, сеяли по унавоженному чистому пару после озимой ржи, вносили удобрения из расчета на урожай 3 тонны зерна с гектара и убирали пшеницу напрямую комбайном в фазу полной спелости зерна", - рассказали в университете. Оптимальной для всех вариантов опыта - что с обработкой, что без нее - оказалась средняя из проверенных норм высева: 6 миллионов семян на гектар. Именно она дала максимальный сбор зерна с площади. Средняя урожайность пшеницы существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара, сообщили в августе в Минсельхозе России. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области, где с одного гектара собирают порядка 60 центнеров зерна.

краснодарский край

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сельское хозяйство, общество , краснодарский край, минсельхоз