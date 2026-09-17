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Трамп заявил, что США тяжело работают над завершением украинского конфликта - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что США тяжело работают над завершением украинского конфликта
Трамп заявил, что США тяжело работают над завершением украинского конфликта - 17.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США тяжело работают над завершением украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:56+0300
2026-09-17T09:56+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо, пообещав, что урегулирование вскоре будет достигнуто. "Мы работаем очень тяжело, чтобы Россия и Украина (достигли урегулирования - ред.)... Вы знаете, я завершил восемь войн. И самая сложная - между Россией и Украиной, потому что лидеры ненавидят друг друга", - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По словам Трампа, украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США. "Но это скоро завершится", - сказал президент США.
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мировая экономика, сша, украина, дональд трамп
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
09:56 17.09.2026
 
Трамп заявил, что США тяжело работают над завершением украинского конфликта

Трамп заявил, что США тяжело работают над урегулированием конфликта на Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо, пообещав, что урегулирование вскоре будет достигнуто.
"Мы работаем очень тяжело, чтобы Россия и Украина (достигли урегулирования - ред.)... Вы знаете, я завершил восемь войн. И самая сложная - между Россией и Украиной, потому что лидеры ненавидят друг друга", - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина.
По словам Трампа, украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США. "Но это скоро завершится", - сказал президент США.
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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