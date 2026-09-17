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Трамп заявил, что США тяжело работают над завершением украинского конфликта
Трамп заявил, что США тяжело работают над завершением украинского конфликта - 17.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США тяжело работают над завершением украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:56+0300
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо, пообещав, что урегулирование вскоре будет достигнуто. "Мы работаем очень тяжело, чтобы Россия и Украина (достигли урегулирования - ред.)... Вы знаете, я завершил восемь войн. И самая сложная - между Россией и Украиной, потому что лидеры ненавидят друг друга", - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По словам Трампа, украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США. "Но это скоро завершится", - сказал президент США.
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мировая экономика, сша, украина, дональд трамп
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США тяжело работают над завершением украинского конфликта
Трамп заявил, что США тяжело работают над урегулированием конфликта на Украине