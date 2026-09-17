https://1prime.ru/20260917/ukraina-873384097.html

На поддержание имиджа Украины за рубежом отвели более 3 миллионов долларов

На поддержание имиджа Украины за рубежом отвели более 3 миллионов долларов - 17.09.2026, ПРАЙМ

На поддержание имиджа Украины за рубежом отвели более 3 миллионов долларов

Более 3 миллионов долларов на поддержание положительного имиджа Украины за рубежом отводится в бюджете страны на 2027 год, тогда как дефицит бюджета составляет... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T11:50+0300

2026-09-17T11:50+0300

2026-09-17T11:50+0300

финансы

мировая экономика

украина

киевская область

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606991_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_53f8e0eac66e668c350426e32ee7e7a3.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Более 3 миллионов долларов на поддержание положительного имиджа Украины за рубежом отводится в бюджете страны на 2027 год, тогда как дефицит бюджета составляет уже 37 миллиардов долларов, свидетельствует проект, опубликованный на сайте Рады. Помимо названных цифр документ предполагает рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Помимо названных цифр документ предполагает рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. "Финансовая поддержка обеспечения международного позитивного имиджа Украины, обеспечения деятельности Украинского института, мероприятия по поддержанию связей с украинцами, проживающими за пределами Украины… 2027 (проект)...148 643,7 тысяч гривен (3,3 миллиона долларов - ред.)", - говорится в одном из приложений к проекту закона про госбюджет Украины. Кроме того, на "меры по поддержке развития лидерства на Украине" в проекте бюджета-2027 отводится 20 миллионов гривен (448 тысяч долларов). Финансирование поддержки санаторно-курортных учреждений аппарата Госуправления делами - это орган по материально-техническому и социально-бытовому обеспечению офиса президента, Рады и кабмина - обойдется жителям Украины в 172,8 миллиона гривен (3,87 миллиона долларов). На "поддержку культурно-оздоровительных и социальных мероприятий финансовой системы" предполагается потратить 14 миллионов гривен (314 тысяч долларов) в 2027 году. Реконструкция СИЗО в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области обойдется в 511 миллионов гривен (11 миллионов долларов), а обеспечение деятельности "Украинского института книги" - в 667,6 миллиона гривен (почти 15 миллионов долларов). Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

украина

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, киевская область, рада