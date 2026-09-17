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На поддержание имиджа Украины за рубежом отвели более 3 миллионов долларов
На поддержание имиджа Украины за рубежом отвели более 3 миллионов долларов - 17.09.2026, ПРАЙМ
На поддержание имиджа Украины за рубежом отвели более 3 миллионов долларов
Более 3 миллионов долларов на поддержание положительного имиджа Украины за рубежом отводится в бюджете страны на 2027 год, тогда как дефицит бюджета составляет... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T11:50+0300
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финансы
мировая экономика
украина
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Более 3 миллионов долларов на поддержание положительного имиджа Украины за рубежом отводится в бюджете страны на 2027 год, тогда как дефицит бюджета составляет уже 37 миллиардов долларов, свидетельствует проект, опубликованный на сайте Рады. Помимо названных цифр документ предполагает рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Помимо названных цифр документ предполагает рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. "Финансовая поддержка обеспечения международного позитивного имиджа Украины, обеспечения деятельности Украинского института, мероприятия по поддержанию связей с украинцами, проживающими за пределами Украины… 2027 (проект)...148 643,7 тысяч гривен (3,3 миллиона долларов - ред.)", - говорится в одном из приложений к проекту закона про госбюджет Украины. Кроме того, на "меры по поддержке развития лидерства на Украине" в проекте бюджета-2027 отводится 20 миллионов гривен (448 тысяч долларов). Финансирование поддержки санаторно-курортных учреждений аппарата Госуправления делами - это орган по материально-техническому и социально-бытовому обеспечению офиса президента, Рады и кабмина - обойдется жителям Украины в 172,8 миллиона гривен (3,87 миллиона долларов). На "поддержку культурно-оздоровительных и социальных мероприятий финансовой системы" предполагается потратить 14 миллионов гривен (314 тысяч долларов) в 2027 году. Реконструкция СИЗО в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области обойдется в 511 миллионов гривен (11 миллионов долларов), а обеспечение деятельности "Украинского института книги" - в 667,6 миллиона гривен (почти 15 миллионов долларов). Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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финансы, мировая экономика, украина, киевская область, рада
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киевская область, Рада
На поддержание имиджа Украины за рубежом отвели более 3 миллионов долларов
В бюджете Украины на 2027 год отвели более 3 миллионов долларов на имидж страны за рубежом
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Более 3 миллионов долларов на поддержание положительного имиджа Украины за рубежом отводится в бюджете страны на 2027 год, тогда как дефицит бюджета составляет уже 37 миллиардов долларов, свидетельствует проект, опубликованный на сайте Рады.
Помимо названных цифр документ предполагает рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины
Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.
Помимо названных цифр документ предполагает рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.
"Финансовая поддержка обеспечения международного позитивного имиджа Украины, обеспечения деятельности Украинского института, мероприятия по поддержанию связей с украинцами, проживающими за пределами Украины… 2027 (проект)...148 643,7 тысяч гривен (3,3 миллиона долларов - ред.)", - говорится в одном из приложений к проекту закона про госбюджет Украины.
Кроме того, на "меры по поддержке развития лидерства на Украине" в проекте бюджета-2027 отводится 20 миллионов гривен (448 тысяч долларов). Финансирование поддержки санаторно-курортных учреждений аппарата Госуправления делами - это орган по материально-техническому и социально-бытовому обеспечению офиса президента, Рады
и кабмина - обойдется жителям Украины в 172,8 миллиона гривен (3,87 миллиона долларов). На "поддержку культурно-оздоровительных и социальных мероприятий финансовой системы" предполагается потратить 14 миллионов гривен (314 тысяч долларов) в 2027 году. Реконструкция СИЗО в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области
обойдется в 511 миллионов гривен (11 миллионов долларов), а обеспечение деятельности "Украинского института книги" - в 667,6 миллиона гривен (почти 15 миллионов долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).