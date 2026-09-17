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Ни денег, ни перехватчиков: Украине нечем отражать удары - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Ни денег, ни перехватчиков: Украине нечем отражать удары
Ни денег, ни перехватчиков: Украине нечем отражать удары - 17.09.2026, ПРАЙМ
Ни денег, ни перехватчиков: Украине нечем отражать удары
Украина сталкивается с двумя проблемами перед зимой: дефицитом военного бюджета и нехваткой перехватчиков для отражения российских ракет, пишет американское... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T16:46+0300
2026-09-17T18:18+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 17 сент — ПРАЙМ. Украина сталкивается с двумя проблемами перед зимой: дефицитом военного бюджета и нехваткой перехватчиков для отражения российских ракет, пишет американское издание 19FortyFive (перевод ИноСМИ). Россия производит около 140 баллистических ракет в месяц, а для их нейтрализации украинской ПВО требуется минимум 280 перехватчиков."При всем уважении к европейцам — они оказали нам большую помощь, и мы это ценим — они должны поделиться этими ракетами, чтобы спасти жизни", — заявил Владимир Зеленский, призвав США и Европу передать ракеты из собственных запасов.Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о предстоящих масштабных бюджетных сокращениях. Дефицит на нужды обороны в размере 27 миллиардов долларов необходимо покрыть к концу года. Из-за тупика в Верховной раде задержана помощь ЕС почти на 4 миллиарда долларов. Корецкий назвал состояние казны "близким к критическому".Зеленский и премьер призвали парламент ускорить принятие законов, от которых зависит международная поддержка. Речь идёт о более чем 40 решениях, включая непопулярный налог на посылки. Если законопроекты не будут приняты в срок, Украина недополучит значительную часть запланированных 29,5 миллиарда долларов. Россия также нарастила применение реактивных беспилотников, практически удвоив запуски за август.
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мировая экономика, украина, владимир зеленский, ес, сша, европа, россия
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС, США, ЕВРОПА, РОССИЯ
16:46 17.09.2026 (обновлено: 18:18 17.09.2026)
 
Ни денег, ни перехватчиков: Украине нечем отражать удары

19FortyFive: на 140 российских ракет в месяц нужно 280 перехватчиков, а денег на них нет

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКонсульство Украины в Ростове-на-Дону
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 сент — ПРАЙМ. Украина сталкивается с двумя проблемами перед зимой: дефицитом военного бюджета и нехваткой перехватчиков для отражения российских ракет, пишет американское издание 19FortyFive (перевод ИноСМИ). Россия производит около 140 баллистических ракет в месяц, а для их нейтрализации украинской ПВО требуется минимум 280 перехватчиков.
"При всем уважении к европейцам — они оказали нам большую помощь, и мы это ценим — они должны поделиться этими ракетами, чтобы спасти жизни", — заявил Владимир Зеленский, призвав США и Европу передать ракеты из собственных запасов.
Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о предстоящих масштабных бюджетных сокращениях. Дефицит на нужды обороны в размере 27 миллиардов долларов необходимо покрыть к концу года. Из-за тупика в Верховной раде задержана помощь ЕС почти на 4 миллиарда долларов. Корецкий назвал состояние казны "близким к критическому".
Зеленский и премьер призвали парламент ускорить принятие законов, от которых зависит международная поддержка. Речь идёт о более чем 40 решениях, включая непопулярный налог на посылки. Если законопроекты не будут приняты в срок, Украина недополучит значительную часть запланированных 29,5 миллиарда долларов. Россия также нарастила применение реактивных беспилотников, практически удвоив запуски за август.
 
Мировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕССШАЕВРОПАРОССИЯ
 
 
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