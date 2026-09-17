https://1prime.ru/20260917/ukraina-873392164.html

Ни денег, ни перехватчиков: Украине нечем отражать удары

Ни денег, ни перехватчиков: Украине нечем отражать удары - 17.09.2026, ПРАЙМ

Ни денег, ни перехватчиков: Украине нечем отражать удары

Украина сталкивается с двумя проблемами перед зимой: дефицитом военного бюджета и нехваткой перехватчиков для отражения российских ракет, пишет американское... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:46+0300

2026-09-17T16:46+0300

2026-09-17T18:18+0300

мировая экономика

украина

владимир зеленский

ес

сша

европа

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83619/03/836190349_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_e59705d19c126f3e2f84db321b41bffd.jpg

МОСКВА, 17 сент — ПРАЙМ. Украина сталкивается с двумя проблемами перед зимой: дефицитом военного бюджета и нехваткой перехватчиков для отражения российских ракет, пишет американское издание 19FortyFive (перевод ИноСМИ). Россия производит около 140 баллистических ракет в месяц, а для их нейтрализации украинской ПВО требуется минимум 280 перехватчиков."При всем уважении к европейцам — они оказали нам большую помощь, и мы это ценим — они должны поделиться этими ракетами, чтобы спасти жизни", — заявил Владимир Зеленский, призвав США и Европу передать ракеты из собственных запасов.Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о предстоящих масштабных бюджетных сокращениях. Дефицит на нужды обороны в размере 27 миллиардов долларов необходимо покрыть к концу года. Из-за тупика в Верховной раде задержана помощь ЕС почти на 4 миллиарда долларов. Корецкий назвал состояние казны "близким к критическому".Зеленский и премьер призвали парламент ускорить принятие законов, от которых зависит международная поддержка. Речь идёт о более чем 40 решениях, включая непопулярный налог на посылки. Если законопроекты не будут приняты в срок, Украина недополучит значительную часть запланированных 29,5 миллиарда долларов. Россия также нарастила применение реактивных беспилотников, практически удвоив запуски за август.

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, владимир зеленский, ес, сша, европа, россия