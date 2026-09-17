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Минфин Украины отложил расходы на защиту объектов энергетики

Минфин Украины отложил расходы на защиту объектов энергетики - 17.09.2026, ПРАЙМ

Минфин Украины отложил расходы на защиту объектов энергетики

Минфин Украины отложил часть расходов, в частности, на защиту объектов энергетики и строительство укрытий из-за нехватки денег на декабрь, сообщила глава... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:22+0300

2026-09-17T18:22+0300

2026-09-17T18:22+0300

украина

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Минфин Украины отложил часть расходов, в частности, на защиту объектов энергетики и строительство укрытий из-за нехватки денег на декабрь, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. "Минфин внес изменения в роспись государственного бюджета и отложил некоторые расходы сентября, октября и ноября на декабрь. В первую очередь это капитальные расходы: строительство и реконструкция, в том числе больниц, это строительство укрытий в больницах и школах, защита энергетики, строительство социального жилья и тому подобное", - приводит словам главы парламентского комитета украинское издание "Экономическая правда". Пидласа отметила, что правительство продолжает финансировать социальные расходы, в частности, зарплаты бюджетникам, но ситуация остается напряженной. По ее словам, на декабрь перенесено 39 миллиардов гривен (872,4 миллиона долларов) расходов, в том числе и по подготовке к зиме. "Когда мы говорим о капитальных расходах, то мы понимаем, что перенос их на декабрь означает, что в этом году они вообще не будут профинансированы, потому что это просто невозможно будет сделать… Поэтому мы говорим, что ситуация с бюджетом плохая", - добавила Пидласа. В понедельник премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. В начале сентября Марченко заявил, что Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, которая может привести к сокращению невоенных расходов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

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украина