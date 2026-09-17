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ЕС перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на ракеты и беспилотники - 17.09.2026, ПРАЙМ
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ЕС перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на ракеты и беспилотники
ЕС перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на ракеты и беспилотники - 17.09.2026, ПРАЙМ
ЕС перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на ракеты и беспилотники
Евросоюз в пятницу перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку беспилотников и ракет, включая американские Patriot, сообщила глава Еврокомиссии Урсула... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:33+0300
2026-09-17T21:33+0300
россия
мировая экономика
украина
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владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в пятницу перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку беспилотников и ракет, включая американские Patriot, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским. "Завтра мы перечислим Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников", - заявила фон дер Ляйен. По ее словам, на прошлой неделе Еврокомиссия одобрила финансирование закупки систем Patriot в рамках кредита Ukraine Support Loan. Тогда ЕК сообщала о выделении 6,1 миллиарда евро на закупку Украиной средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Фон дер Ляйен также сообщила о намерении использовать оставшиеся средства европейской программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины. Глава ЕК добавила, что с начала года ЕС уже мобилизовал почти 15 миллиардов евро помощи Украине и намерен продолжить финансирование. Ранее Евросоюз согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для укрепления оборонных возможностей и оборонной промышленности, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки.
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россия, мировая экономика, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, ек
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, ЕС, ЕК
21:33 17.09.2026
 
ЕС перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на ракеты и беспилотники

Фон дер Ляйен: Евросоюз перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку ракеты и БПЛА

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© Фото : официальный сайт EU
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в пятницу перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку беспилотников и ракет, включая американские Patriot, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
"Завтра мы перечислим Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников", - заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, на прошлой неделе Еврокомиссия одобрила финансирование закупки систем Patriot в рамках кредита Ukraine Support Loan. Тогда ЕК сообщала о выделении 6,1 миллиарда евро на закупку Украиной средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Фон дер Ляйен также сообщила о намерении использовать оставшиеся средства европейской программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины.
Глава ЕК добавила, что с начала года ЕС уже мобилизовал почти 15 миллиардов евро помощи Украине и намерен продолжить финансирование.
Ранее Евросоюз согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для укрепления оборонных возможностей и оборонной промышленности, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки.
 
РОССИЯМировая экономикаУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕСЕК
 
 
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