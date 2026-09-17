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ЕС перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на ракеты и беспилотники
ЕС перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на ракеты и беспилотники - 17.09.2026, ПРАЙМ
ЕС перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на ракеты и беспилотники
Евросоюз в пятницу перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку беспилотников и ракет, включая американские Patriot, сообщила глава Еврокомиссии Урсула... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:33+0300
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в пятницу перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку беспилотников и ракет, включая американские Patriot, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским. "Завтра мы перечислим Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников", - заявила фон дер Ляйен. По ее словам, на прошлой неделе Еврокомиссия одобрила финансирование закупки систем Patriot в рамках кредита Ukraine Support Loan. Тогда ЕК сообщала о выделении 6,1 миллиарда евро на закупку Украиной средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Фон дер Ляйен также сообщила о намерении использовать оставшиеся средства европейской программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины. Глава ЕК добавила, что с начала года ЕС уже мобилизовал почти 15 миллиардов евро помощи Украине и намерен продолжить финансирование. Ранее Евросоюз согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для укрепления оборонных возможностей и оборонной промышленности, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки.
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россия, мировая экономика, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, ек
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, ЕС, ЕК
ЕС перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на ракеты и беспилотники
Фон дер Ляйен: Евросоюз перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку ракеты и БПЛА
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в пятницу перечислит Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку беспилотников и ракет, включая американские Patriot, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
"Завтра мы перечислим Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников", - заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, на прошлой неделе Еврокомиссия одобрила финансирование закупки систем Patriot в рамках кредита Ukraine Support Loan. Тогда ЕК сообщала о выделении 6,1 миллиарда евро на закупку Украиной средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Фон дер Ляйен также сообщила о намерении использовать оставшиеся средства европейской программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины.
Глава ЕК добавила, что с начала года ЕС уже мобилизовал почти 15 миллиардов евро помощи Украине и намерен продолжить финансирование.
Ранее Евросоюз согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов предназначены для укрепления оборонных возможностей и оборонной промышленности, а 30 миллиардов - для бюджетной поддержки.