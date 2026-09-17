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Фьючерсы Уолл-стрит выросли после повышения учетной ставки ФРС США - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит выросли после повышения учетной ставки ФРС США
Фьючерсы Уолл-стрит выросли после повышения учетной ставки ФРС США - 17.09.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит выросли после повышения учетной ставки ФРС США
Фьючерсы Уолл-стрит в четверг растут после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить учетную ставку на сентябрьском заседании, свидетельствуют... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:10+0300
2026-09-17T15:12+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в четверг растут после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить учетную ставку на сентябрьском заседании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,79%, до 52 327 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,09%, до 29 575,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,83%, до 7686,5 пункта. Накануне по итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Как отмечает агентство Рейтер, решение относительно величины ставки регулятора имеет важное значение для инвесторов во второй половине сентября - традиционно слабом месяце для акций. Кроме того, рынки могли обратить внимание на комментарии председателя регулятора Кевина Уорша, который заявил, что инфляция в стране остается чересчур высокой слишком долгое время. "Хотя утверждение о том, что цены на энергоносители выросли из-за временных перебоев поставок на Ближнем Востоке, может быть верным, инфляция остается выше целевого уровня уже более пяти лет", - приводит агентство Рейтер мнение директора по инвестициям Northlight Asset Management Криса Дзакарелли (Chris Zaccarelli). Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 октября. Согласно данным CME Group, 55,4% аналитиков прогнозируют еще одно повышение ставки ФРС - до 4-4,25%, а остальные ждут ее сохранения. А позднее в четверг рынки ожидают данные по рынку труда в США. По прогнозам аналитиков, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 12 сентября выросло до 208 тысяч с уровня предыдущей недели в 206 тысяч. Кроме того, министерство торговли США опубликует статистику о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за август составил 1,31 миллиона. За июль их число составило 1,239 миллиона, а за июнь - 1,427 миллиона. Акции компании Snap Inc. (развивает соцсеть Snapchat) на предторгах в США поднимаются в цене на 3,49%. Ранее компания представила автономный сервис на основе ИИ, который будет доступен на устройствах iPhone, Mac и в очках дополненной реальности Specs.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, торги, сша, ближний восток, snap inc, snapchat, nasdaq composite
Рынок, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Snap Inc, snapchat, Nasdaq Composite
15:10 17.09.2026 (обновлено: 15:12 17.09.2026)
 
Фьючерсы Уолл-стрит выросли после повышения учетной ставки ФРС США

Фьючерсы Уолл-стрит растут после решения ФРС США повысить учетную ставку до 3,75-4%

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в четверг растут после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить учетную ставку на сентябрьском заседании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,79%, до 52 327 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,09%, до 29 575,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 7686,5 пункта.
Накануне по итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Как отмечает агентство Рейтер, решение относительно величины ставки регулятора имеет важное значение для инвесторов во второй половине сентября - традиционно слабом месяце для акций.
Кроме того, рынки могли обратить внимание на комментарии председателя регулятора Кевина Уорша, который заявил, что инфляция в стране остается чересчур высокой слишком долгое время.
"Хотя утверждение о том, что цены на энергоносители выросли из-за временных перебоев поставок на Ближнем Востоке, может быть верным, инфляция остается выше целевого уровня уже более пяти лет", - приводит агентство Рейтер мнение директора по инвестициям Northlight Asset Management Криса Дзакарелли (Chris Zaccarelli).
Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 октября. Согласно данным CME Group, 55,4% аналитиков прогнозируют еще одно повышение ставки ФРС - до 4-4,25%, а остальные ждут ее сохранения.
А позднее в четверг рынки ожидают данные по рынку труда в США. По прогнозам аналитиков, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 12 сентября выросло до 208 тысяч с уровня предыдущей недели в 206 тысяч.
Кроме того, министерство торговли США опубликует статистику о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за август составил 1,31 миллиона. За июль их число составило 1,239 миллиона, а за июнь - 1,427 миллиона.
Акции компании Snap Inc. (развивает соцсеть Snapchat) на предторгах в США поднимаются в цене на 3,49%. Ранее компания представила автономный сервис на основе ИИ, который будет доступен на устройствах iPhone, Mac и в очках дополненной реальности Specs.
 
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