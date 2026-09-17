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Объем выдач по "Семейной ипотеке" превысил 11 триллионов рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Объем выдач по "Семейной ипотеке" превысил 11 триллионов рублей
Объем выдач по "Семейной ипотеке" превысил 11 триллионов рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ
Объем выдач по "Семейной ипотеке" превысил 11 триллионов рублей
Объем выдач льготных кредитов по "Семейной ипотеке" на текущий момент составил порядка 11 триллионов рублей, таким образом, более 2 миллионов семей улучшили... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:45+0300
2026-09-17T18:50+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Объем выдач льготных кредитов по "Семейной ипотеке" на текущий момент составил порядка 11 триллионов рублей, таким образом, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия, сообщает Минфин РФ. "Программа льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" действует с 2018 года. На текущий момент по этой программе уже выдано льготных кредитов на сумму почти 11 трлн рублей. Более 2 млн семей улучшили свои жилищные условия", - говорится на сайте министерства. "Семейная ипотека" позволяет оформить или рефинансировать уже действующий жилищный кредит по льготной ставке до 6% годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью. Как сообщает Минфин, по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" возможностью улучшить жилищные условия воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. "Общая сумма выданных льготных кредитов превысила 1,1 трлн рублей", - отметили в Минфине. По программе "Льготная ипотека" выдача льготных кредитов осуществлялась с 2020 по 2024 год. "За это время выдано около 1,6 млн ипотечных кредитов объемом 6,2 трлн рублей. Программой воспользовались более 1,5 млн семей", - говорится на сайте.
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финансы, недвижимость, бизнес, минфин, минфин рф
Финансы, Недвижимость, Бизнес, Минфин, Минфин РФ
18:45 17.09.2026 (обновлено: 18:50 17.09.2026)
 
Объем выдач по "Семейной ипотеке" превысил 11 триллионов рублей

Минфин: выдача льготных кредитов по "Семейной ипотеке" превысила 11 триллионов рублей

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Объем выдач льготных кредитов по "Семейной ипотеке" на текущий момент составил порядка 11 триллионов рублей, таким образом, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия, сообщает Минфин РФ.
"Программа льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" действует с 2018 года. На текущий момент по этой программе уже выдано льготных кредитов на сумму почти 11 трлн рублей. Более 2 млн семей улучшили свои жилищные условия", - говорится на сайте министерства.
"Семейная ипотека" позволяет оформить или рефинансировать уже действующий жилищный кредит по льготной ставке до 6% годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью.
Как сообщает Минфин, по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" возможностью улучшить жилищные условия воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. "Общая сумма выданных льготных кредитов превысила 1,1 трлн рублей", - отметили в Минфине.
По программе "Льготная ипотека" выдача льготных кредитов осуществлялась с 2020 по 2024 год. "За это время выдано около 1,6 млн ипотечных кредитов объемом 6,2 трлн рублей. Программой воспользовались более 1,5 млн семей", - говорится на сайте.
 
ФинансыНедвижимостьБизнесМинфинМинфин РФ
 
 
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