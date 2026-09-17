https://1prime.ru/20260917/uslovija-873400738.html

Объем выдач по "Семейной ипотеке" превысил 11 триллионов рублей

Объем выдач по "Семейной ипотеке" превысил 11 триллионов рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ

Объем выдач по "Семейной ипотеке" превысил 11 триллионов рублей

Объем выдач льготных кредитов по "Семейной ипотеке" на текущий момент составил порядка 11 триллионов рублей, таким образом, более 2 миллионов семей улучшили... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:45+0300

2026-09-17T18:45+0300

2026-09-17T18:50+0300

финансы

недвижимость

бизнес

минфин

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873400738.jpg?1789660204

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Объем выдач льготных кредитов по "Семейной ипотеке" на текущий момент составил порядка 11 триллионов рублей, таким образом, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия, сообщает Минфин РФ. "Программа льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" действует с 2018 года. На текущий момент по этой программе уже выдано льготных кредитов на сумму почти 11 трлн рублей. Более 2 млн семей улучшили свои жилищные условия", - говорится на сайте министерства. "Семейная ипотека" позволяет оформить или рефинансировать уже действующий жилищный кредит по льготной ставке до 6% годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью. Как сообщает Минфин, по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" возможностью улучшить жилищные условия воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. "Общая сумма выданных льготных кредитов превысила 1,1 трлн рублей", - отметили в Минфине. По программе "Льготная ипотека" выдача льготных кредитов осуществлялась с 2020 по 2024 год. "За это время выдано около 1,6 млн ипотечных кредитов объемом 6,2 трлн рублей. Программой воспользовались более 1,5 млн семей", - говорится на сайте.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, недвижимость, бизнес, минфин, минфин рф