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Узбекистан увеличил импорт куриного мяса

Узбекистан увеличил импорт куриного мяса - 17.09.2026, ПРАЙМ

Узбекистан увеличил импорт куриного мяса

Импорт куриного мяса в Узбекистан в январе-августе вырос на четверть в натуральном выражении по сравнению с годом ранее, до 39,8 тысячи тонн, из России было... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T08:04+0300

2026-09-17T08:04+0300

2026-09-17T08:04+0300

бизнес

россия

узбекистан

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китай

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ТАШКЕНТ, 17 сен – ПРАЙМ. Импорт куриного мяса в Узбекистан в январе-августе вырос на четверть в натуральном выражении по сравнению с годом ранее, до 39,8 тысячи тонн, из России было ввезено 7,2 тысячи тонн, и российские экспортеры занимают второе место среди главных поставщиков этого продукта в республику, следует из данных национального статистического комитета. "В январе–августе 2026 года в Узбекистан было импортировано из 18 стран 39,8 тысячи тонн куриного мяса общей стоимостью 47,6 миллиона долларов. Объем импорта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 7,9 тысячи тонн, или на 24,8%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. Главным импортером куриного мяса в Узбекистан стала Турция – 10,2 тысячи тонн. Динамика поставок не раскрывается. На втором месте Россия – 7,2 тысячи тонн. Поставщики из Китая входят в тройку – 5,2 тысячи тонны.

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бизнес, россия, узбекистан, турция, китай