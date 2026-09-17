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Узбекистан увеличил импорт куриного мяса - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан увеличил импорт куриного мяса
Узбекистан увеличил импорт куриного мяса - 17.09.2026, ПРАЙМ
Узбекистан увеличил импорт куриного мяса
Импорт куриного мяса в Узбекистан в январе-августе вырос на четверть в натуральном выражении по сравнению с годом ранее, до 39,8 тысячи тонн, из России было... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:04+0300
2026-09-17T08:04+0300
бизнес
россия
узбекистан
турция
китай
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ТАШКЕНТ, 17 сен – ПРАЙМ. Импорт куриного мяса в Узбекистан в январе-августе вырос на четверть в натуральном выражении по сравнению с годом ранее, до 39,8 тысячи тонн, из России было ввезено 7,2 тысячи тонн, и российские экспортеры занимают второе место среди главных поставщиков этого продукта в республику, следует из данных национального статистического комитета. "В январе–августе 2026 года в Узбекистан было импортировано из 18 стран 39,8 тысячи тонн куриного мяса общей стоимостью 47,6 миллиона долларов. Объем импорта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 7,9 тысячи тонн, или на 24,8%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. Главным импортером куриного мяса в Узбекистан стала Турция – 10,2 тысячи тонн. Динамика поставок не раскрывается. На втором месте Россия – 7,2 тысячи тонн. Поставщики из Китая входят в тройку – 5,2 тысячи тонны.
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бизнес, россия, узбекистан, турция, китай
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ТУРЦИЯ, КИТАЙ
08:04 17.09.2026
 
Узбекистан увеличил импорт куриного мяса

Импорт куриного мяса в Узбекистан в январе-августе вырос на четверть, до 39,8 тысячи тонн

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ТАШКЕНТ, 17 сен – ПРАЙМ. Импорт куриного мяса в Узбекистан в январе-августе вырос на четверть в натуральном выражении по сравнению с годом ранее, до 39,8 тысячи тонн, из России было ввезено 7,2 тысячи тонн, и российские экспортеры занимают второе место среди главных поставщиков этого продукта в республику, следует из данных национального статистического комитета.
"В январе–августе 2026 года в Узбекистан было импортировано из 18 стран 39,8 тысячи тонн куриного мяса общей стоимостью 47,6 миллиона долларов. Объем импорта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 7,9 тысячи тонн, или на 24,8%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Главным импортером куриного мяса в Узбекистан стала Турция – 10,2 тысячи тонн. Динамика поставок не раскрывается. На втором месте Россия – 7,2 тысячи тонн. Поставщики из Китая входят в тройку – 5,2 тысячи тонны.
 
БизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНТУРЦИЯКИТАЙ
 
 
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