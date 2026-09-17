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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах России

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах России - 17.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах России

Вакансией с самой высокой указанной зарплатой в российских крупных городах в сентябре стал хирург-имплантолог в Барнауле с зарплатой от 350 тысяч рублей,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T01:57+0300

2026-09-17T01:57+0300

2026-09-17T01:57+0300

общество

финансы

ижевск

ульяновск

иркутск

superjob

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Вакансией с самой высокой указанной зарплатой в российских крупных городах в сентябре стал хирург-имплантолог в Барнауле с зарплатой от 350 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в SuperJob. По данным аналитиков, в топе лучших предложений - вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах и логистике. В Саратове больше всего готовы предложить дорожному рабочему - от 180 тысяч рублей в месяц. А в Тюмени ищут производителя работ с зарплатой 170-200 тысяч рублей. В Ижевске самой высокооплачиваемой стала вакансия директора магазина - до 200 тысяч рублей. В Ульяновске будущему автослесарю готовы предложить от 100 тысяч рублей в месяц, а машинисту железнодорожно-строительной машины в Иркутске - от 120 тысяч рублей. В Хабаровке в топ вакансий с самой высокой зарплатой вошел водитель (от 150 тысяч рублей). В Ярославле больше всего предлагают инженеру-проектировщику - 113 тысяч рублей. Во Владивостоке и Рязани в топе вакансий также директор магазина - до 150 и до 160 тысяч рублей соответственно. В Набережных Челнах ищут акушера-гинеколога - ему готовы предложить от 300 тысяч рублей.

ижевск

ульяновск

иркутск

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общество , финансы, ижевск, ульяновск, иркутск, superjob