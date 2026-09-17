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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах России
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах России - 17.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах России
Вакансией с самой высокой указанной зарплатой в российских крупных городах в сентябре стал хирург-имплантолог в Барнауле с зарплатой от 350 тысяч рублей,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T01:57+0300
2026-09-17T01:57+0300
2026-09-17T01:57+0300
общество
финансы
ижевск
ульяновск
иркутск
superjob
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Вакансией с самой высокой указанной зарплатой в российских крупных городах в сентябре стал хирург-имплантолог в Барнауле с зарплатой от 350 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в SuperJob.
По данным аналитиков, в топе лучших предложений - вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах и логистике.
В Саратове больше всего готовы предложить дорожному рабочему - от 180 тысяч рублей в месяц. А в Тюмени ищут производителя работ с зарплатой 170-200 тысяч рублей. В Ижевске самой высокооплачиваемой стала вакансия директора магазина - до 200 тысяч рублей.
В Ульяновске будущему автослесарю готовы предложить от 100 тысяч рублей в месяц, а машинисту железнодорожно-строительной машины в Иркутске - от 120 тысяч рублей. В Хабаровке в топ вакансий с самой высокой зарплатой вошел водитель (от 150 тысяч рублей). В Ярославле больше всего предлагают инженеру-проектировщику - 113 тысяч рублей.
Во Владивостоке и Рязани в топе вакансий также директор магазина - до 150 и до 160 тысяч рублей соответственно. В Набережных Челнах ищут акушера-гинеколога - ему готовы предложить от 300 тысяч рублей.
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общество , финансы, ижевск, ульяновск, иркутск, superjob
Общество , Финансы, Ижевск, Ульяновск, Иркутск, SuperJob
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах России
SuperJob: хирург-имплантолог в Барнауле стал самым высокооплачиваемым в России
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Вакансией с самой высокой указанной зарплатой в российских крупных городах в сентябре стал хирург-имплантолог в Барнауле с зарплатой от 350 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в SuperJob.
По данным аналитиков, в топе лучших предложений - вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах и логистике.
В Саратове больше всего готовы предложить дорожному рабочему - от 180 тысяч рублей в месяц. А в Тюмени ищут производителя работ с зарплатой 170-200 тысяч рублей. В Ижевске самой высокооплачиваемой стала вакансия директора магазина - до 200 тысяч рублей.
В Ульяновске будущему автослесарю готовы предложить от 100 тысяч рублей в месяц, а машинисту железнодорожно-строительной машины в Иркутске - от 120 тысяч рублей. В Хабаровке в топ вакансий с самой высокой зарплатой вошел водитель (от 150 тысяч рублей). В Ярославле больше всего предлагают инженеру-проектировщику - 113 тысяч рублей.
Во Владивостоке и Рязани в топе вакансий также директор магазина - до 150 и до 160 тысяч рублей соответственно. В Набережных Челнах ищут акушера-гинеколога - ему готовы предложить от 300 тысяч рублей.