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ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых - 17.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых
ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых - 17.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых
Центробанк Великобритании по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых, сообщил регулятор. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:11+0300
2026-09-17T14:33+0300
банки
финансы
великобритания
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых, сообщил регулятор."На заседании, завершившемся 16 сентября 2026 года, комитет по монетарной политике проголосовал большинством голосов, шесть против трех, за сохранение ставки на уровне 3,75%", - говорится в сообщении.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Три участника проголосовали за повышение ставки на 0,25 процентного пункта, до 4%, также говорится в релизе.Банк Англии указывает, что монетарная политика формируется таким образом, чтобы обеспечить устойчивое ослабление инфляции до 2% по мере адаптации экономики к энергетическому шоку.Характер монетарной политики, необходимый для достижения цели по инфляции, будет зависеть от масштаба и продолжительности ценового шока и его влияния на экономику, говорится в релизе.Свидетельств существенных вторичных эффектов на ценообразование и установление заработной платы практически нет, заявил ЦБ. Но при этом риск их возникновения возрастает по мере того, как цены на энергоносители все дольше остаются высокими и их волатильность усиливается, говорится в сообщении.
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192
40
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банки, финансы, великобритания
Банки, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:11 17.09.2026 (обновлено: 14:33 17.09.2026)
 
ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых

ЦБ Британии по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,75%

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых, сообщил регулятор.
"На заседании, завершившемся 16 сентября 2026 года, комитет по монетарной политике проголосовал большинством голосов, шесть против трех, за сохранение ставки на уровне 3,75%", - говорится в сообщении.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Три участника проголосовали за повышение ставки на 0,25 процентного пункта, до 4%, также говорится в релизе.
Банк Англии указывает, что монетарная политика формируется таким образом, чтобы обеспечить устойчивое ослабление инфляции до 2% по мере адаптации экономики к энергетическому шоку.
Характер монетарной политики, необходимый для достижения цели по инфляции, будет зависеть от масштаба и продолжительности ценового шока и его влияния на экономику, говорится в релизе.
Свидетельств существенных вторичных эффектов на ценообразование и установление заработной платы практически нет, заявил ЦБ. Но при этом риск их возникновения возрастает по мере того, как цены на энергоносители все дольше остаются высокими и их волатильность усиливается, говорится в сообщении.
 
БанкиФинансыВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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