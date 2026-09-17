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ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых

ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых - 17.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых

Центробанк Великобритании по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых, сообщил регулятор. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:11+0300

2026-09-17T14:11+0300

2026-09-17T14:33+0300

банки

финансы

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых, сообщил регулятор."На заседании, завершившемся 16 сентября 2026 года, комитет по монетарной политике проголосовал большинством голосов, шесть против трех, за сохранение ставки на уровне 3,75%", - говорится в сообщении.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Три участника проголосовали за повышение ставки на 0,25 процентного пункта, до 4%, также говорится в релизе.Банк Англии указывает, что монетарная политика формируется таким образом, чтобы обеспечить устойчивое ослабление инфляции до 2% по мере адаптации экономики к энергетическому шоку.Характер монетарной политики, необходимый для достижения цели по инфляции, будет зависеть от масштаба и продолжительности ценового шока и его влияния на экономику, говорится в релизе.Свидетельств существенных вторичных эффектов на ценообразование и установление заработной платы практически нет, заявил ЦБ. Но при этом риск их возникновения возрастает по мере того, как цены на энергоносители все дольше остаются высокими и их волатильность усиливается, говорится в сообщении.

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банки, финансы, великобритания