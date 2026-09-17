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Россия остается открытой для сотрудничества с Венгрией в сфере энергетики

Россия остается открытой для сотрудничества с Венгрией в сфере энергетики - 17.09.2026, ПРАЙМ

Россия остается открытой для сотрудничества с Венгрией в сфере энергетики

Россия остается открытой для добросовестного и прагматичного сотрудничества с Венгрией в сфере энергетики, заявило посольство РФ в Будапеште. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:37+0300

2026-09-17T16:37+0300

2026-09-17T16:37+0300

россия

венгрия

будапешт

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БУДАПЕШТ, 17 сен - ПРАЙМ. Россия остается открытой для добросовестного и прагматичного сотрудничества с Венгрией в сфере энергетики, заявило посольство РФ в Будапеште. "Наша страна остается открытой для добросовестного, честного, прагматичного и прозрачного сотрудничества с Венгрией в энергетическом секторе", - говорится в комментарии посольства венгерскому изданию Vilaggazdasag.

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россия, венгрия, будапешт