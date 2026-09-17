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Российские видеоигры вышли на рынки более 10 стран - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Российские видеоигры вышли на рынки более 10 стран
Российские видеоигры вышли на рынки более 10 стран - 17.09.2026, ПРАЙМ
Российские видеоигры вышли на рынки более 10 стран
Российские видеоигры за полтора года заметно расширили географию присутствия за рубежом, охватив уже 11 стран на трех континентах, сообщили РИА Новости в... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:19+0300
2026-09-17T14:57+0300
россия
технологии
китай
москва
южная корея
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российские видеоигры за полтора года заметно расширили географию присутствия за рубежом, охватив уже 11 стран на трех континентах, сообщили РИА Новости в Агентстве креативных индустрий Москвы. Системная работа по экспорту видеоигр началась в 2025 году. За первый год Агентство креативных индустрий организовало 8 бизнес-миссий - в том числе в Китай, Южную Корею, Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Египет и Белоруссию. По итогам года московские студии заключили 36 экспортных контрактов на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. "Динамика по годам показывает расширение как географии, так и глубины проработки: если в 2025-м фокус был на азиатских и ближневосточных рынках, то в 2026-м программа дополнительно охватила Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию", - заявила генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова. В 2026 году разработчики уже представили проекты в Бразилии, Китае, Сингапуре и Малайзии и получили практические результаты. Так, в Бразилии было подписано соглашение о сотрудничестве с кластером Brasilia Game Hub, а фестиваль московских видеоигр в Сан-Паулу, где было представлено 9 проектов, посетили около 2 тысяч человек. Кроме этого, после участия в ChinaJoy отечественный шутер "Калибр" вышел в Китае в формате открытого бета-тестирования. По итогам выставки также были достигнуты договоренности о локализации и распространении проектов по славянской мифологии, игры по роману Льва Толстого "Война и мир", а также гоночного и спортивного симуляторов. Еще 12 московских компаний представили 29 проектов на Tokyo Game Show 2026 - от хорроров и тактических стратегий до ролевых и кооперативных игр. На коллективном стенде кластера также работает зона переговоров с зарубежными издателями. До конца года московские студии планируют еще 2 крупных зарубежных выезда - на WePlay Expo в Шанхае и G-Star в Южной Корее. Планы международного продвижения на начало 2027 года сейчас формируются. Московский кластер видеоигр и анимации открылся в ноябре 2025 года. На площади 55 тысяч квадратных метров работают студии захвата движения и звукозаписи и другая инфраструктура, доступная разработчикам для создания проектов и выхода на международные рынки.
китай
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, технологии, китай, москва, южная корея
РОССИЯ, Технологии, КИТАЙ, МОСКВА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
14:19 17.09.2026 (обновлено: 14:57 17.09.2026)
 
Российские видеоигры вышли на рынки более 10 стран

Агентство креативных индустрий Москвы: видеоигры РФ охватили 11 стран на трех континентах

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российские видеоигры за полтора года заметно расширили географию присутствия за рубежом, охватив уже 11 стран на трех континентах, сообщили РИА Новости в Агентстве креативных индустрий Москвы.
Системная работа по экспорту видеоигр началась в 2025 году. За первый год Агентство креативных индустрий организовало 8 бизнес-миссий - в том числе в Китай, Южную Корею, Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Египет и Белоруссию. По итогам года московские студии заключили 36 экспортных контрактов на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.
"Динамика по годам показывает расширение как географии, так и глубины проработки: если в 2025-м фокус был на азиатских и ближневосточных рынках, то в 2026-м программа дополнительно охватила Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию", - заявила генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.
В 2026 году разработчики уже представили проекты в Бразилии, Китае, Сингапуре и Малайзии и получили практические результаты. Так, в Бразилии было подписано соглашение о сотрудничестве с кластером Brasilia Game Hub, а фестиваль московских видеоигр в Сан-Паулу, где было представлено 9 проектов, посетили около 2 тысяч человек.
Кроме этого, после участия в ChinaJoy отечественный шутер "Калибр" вышел в Китае в формате открытого бета-тестирования. По итогам выставки также были достигнуты договоренности о локализации и распространении проектов по славянской мифологии, игры по роману Льва Толстого "Война и мир", а также гоночного и спортивного симуляторов.
Еще 12 московских компаний представили 29 проектов на Tokyo Game Show 2026 - от хорроров и тактических стратегий до ролевых и кооперативных игр. На коллективном стенде кластера также работает зона переговоров с зарубежными издателями.
До конца года московские студии планируют еще 2 крупных зарубежных выезда - на WePlay Expo в Шанхае и G-Star в Южной Корее. Планы международного продвижения на начало 2027 года сейчас формируются.
Московский кластер видеоигр и анимации открылся в ноябре 2025 года. На площади 55 тысяч квадратных метров работают студии захвата движения и звукозаписи и другая инфраструктура, доступная разработчикам для создания проектов и выхода на международные рынки.
 
РОССИЯТехнологииКИТАЙМОСКВАЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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