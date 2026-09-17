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Верховный суд защитил москвича в споре с приставами о списании долга

Верховный суд защитил москвича в споре с приставами о списании долга - 17.09.2026, ПРАЙМ

Верховный суд защитил москвича в споре с приставами о списании долга

Верховный суд России защитил права москвича в споре с судебными приставами, которые списали задолженность с его вклада, а не с текущего счета, сообщает... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T12:00+0300

2026-09-17T12:00+0300

2026-09-17T12:04+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Верховный суд России защитил права москвича в споре с судебными приставами, которые списали задолженность с его вклада, а не с текущего счета, сообщает пресс-служба суда. Житель Москвы Сергей Тавпенко подал иск об упущенной выгоде на службу судебных приставов, которая взыскала с его вклада сумму задолженности, что привело к его досрочному закрытию и потере процентов. При этом на текущем счете имелась сумма, достаточная для погашения долга. Сам же Тавпенко не знал о возбужденном исполнительном производстве. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляция и кассация решение поддержали. Он подал жалобу в Верховный суд России. "Коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила решения нижестоящих инстанций, указав, что суды обязаны были оценить законность действий пристава-исполнителя в рамках заявленных истцом требований", - говорится в сообщении. Коллегия указала, что нижестоящие инстанции не установили причины, по которым взыскание было обращено на деньги со вклада.

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