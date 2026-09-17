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Рост ВВП по итогам года будет в пределах 1%, заявил Путин - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Рост ВВП по итогам года будет в пределах 1%, заявил Путин
Рост ВВП по итогам года будет в пределах 1%, заявил Путин - 17.09.2026, ПРАЙМ
Рост ВВП по итогам года будет в пределах 1%, заявил Путин
Экономическая динамика в России соответствует ожиданиям, рост валового внутреннего продукта по итогам 2026 года будет в пределах 1%, заявил президент РФ... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:44+0300
2026-09-17T20:57+0300
россия
владимир путин
ввп
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Экономическая динамика в России соответствует ожиданиям, рост валового внутреннего продукта по итогам 2026 года будет в пределах 1%, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что экономическая динамика у России в целом соответствует нашим ожиданиям. По оценке, по итогам всего текущего года рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он напомнил, что примерно такой прогноз закладывался при подготовке бюджетных проектировок на 2026 год.
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россия, владимир путин, ввп
РОССИЯ, Владимир Путин, ВВП
20:44 17.09.2026 (обновлено: 20:57 17.09.2026)
 
Рост ВВП по итогам года будет в пределах 1%, заявил Путин

Путин: рост ВВП по итогам 2026 года будет в пределах 1%

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Экономическая динамика в России соответствует ожиданиям, рост валового внутреннего продукта по итогам 2026 года будет в пределах 1%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что экономическая динамика у России в целом соответствует нашим ожиданиям. По оценке, по итогам всего текущего года рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он напомнил, что примерно такой прогноз закладывался при подготовке бюджетных проектировок на 2026 год.
 
РОССИЯВладимир ПутинВВП
 
 
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