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Выручка чешской Colt CZ Group SE в первом полугодии выросла на 44,2% - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Выручка чешской Colt CZ Group SE в первом полугодии выросла на 44,2%
Выручка чешской Colt CZ Group SE в первом полугодии выросла на 44,2% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Выручка чешской Colt CZ Group SE в первом полугодии выросла на 44,2%
Выручка чешского производителя оружия и боеприпасов компании Colt CZ Group SE (Colt CZ) в первом полугодии 2026 года возросла на 44,2% и составила 15,9... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:52+0300
2026-09-17T20:59+0300
чехия
сша
канада
всу
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ПРАГА, 17 сен - ПРАЙМ. Выручка чешского производителя оружия и боеприпасов компании Colt CZ Group SE (Colt CZ) в первом полугодии 2026 года возросла на 44,2% и составила 15,9 миллиарда крон (около 753 миллионов долларов), сообщило в четверг агентство ЧТК. "Выручка оборонной компании Colt CZ в первом полугодии 2026 года возросла в годовом исчислении на 44,2% и составила 15,9 миллиарда крон. При этом чистая прибыль компании за тот же период в годовом исчислении выросла на 72,7% и .составила 1,6 миллиарда крон (около 75,8 миллиона долларов)", - говорится в сообщении. На фоне роста выручки от продажи огнестрельного оружия доходы от реализации боеприпасов снизились, компания связывает это с уменьшением объемов продаж в рамках чешской инициативы по боеприпасам для ВСУ. Colt CZ является ведущим мировым производителем огнестрельного оружия, боеприпасов и энергетических материалов на основе нитроцеллюлозы, предназначенных для вооруженных сил и коммерческого рынка. Компания реализует свою продукцию преимущественно под брендами Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier &amp; Bellot, Spuhr, swissAA и 4M Tactical. Холдинг также занимается производством нитроцеллюлозы через дочернюю компанию Synthesia Nitrocellulose. Штаб-квартира компании находится в Чешской Республике, общий штат состоит более чем из 4,5 тысячи сотрудников, занятых на 13 производственных предприятиях, которые расположены в Чехии, США, Канаде, Швеции, Швейцарии и Венгрии.
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чехия, сша, канада, всу
ЧЕХИЯ, США, КАНАДА, ВСУ
20:52 17.09.2026 (обновлено: 20:59 17.09.2026)
 
Выручка чешской Colt CZ Group SE в первом полугодии выросла на 44,2%

ЧТК: выручка Colt CZ Group SE в I полугодии выросла на 44,2%, до 753 миллионов долларов

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ПРАГА, 17 сен - ПРАЙМ. Выручка чешского производителя оружия и боеприпасов компании Colt CZ Group SE (Colt CZ) в первом полугодии 2026 года возросла на 44,2% и составила 15,9 миллиарда крон (около 753 миллионов долларов), сообщило в четверг агентство ЧТК.
"Выручка оборонной компании Colt CZ в первом полугодии 2026 года возросла в годовом исчислении на 44,2% и составила 15,9 миллиарда крон. При этом чистая прибыль компании за тот же период в годовом исчислении выросла на 72,7% и .составила 1,6 миллиарда крон (около 75,8 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.
На фоне роста выручки от продажи огнестрельного оружия доходы от реализации боеприпасов снизились, компания связывает это с уменьшением объемов продаж в рамках чешской инициативы по боеприпасам для ВСУ.
Colt CZ является ведущим мировым производителем огнестрельного оружия, боеприпасов и энергетических материалов на основе нитроцеллюлозы, предназначенных для вооруженных сил и коммерческого рынка. Компания реализует свою продукцию преимущественно под брендами Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, Spuhr, swissAA и 4M Tactical. Холдинг также занимается производством нитроцеллюлозы через дочернюю компанию Synthesia Nitrocellulose.
Штаб-квартира компании находится в Чешской Республике, общий штат состоит более чем из 4,5 тысячи сотрудников, занятых на 13 производственных предприятиях, которые расположены в Чехии, США, Канаде, Швеции, Швейцарии и Венгрии.
 
ЧЕХИЯСШАКАНАДАВСУ
 
 
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