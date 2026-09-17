https://1prime.ru/20260917/vyruchka-873405713.html

Выручка чешской Colt CZ Group SE в первом полугодии выросла на 44,2%

Выручка чешской Colt CZ Group SE в первом полугодии выросла на 44,2% - 17.09.2026, ПРАЙМ

Выручка чешской Colt CZ Group SE в первом полугодии выросла на 44,2%

Выручка чешского производителя оружия и боеприпасов компании Colt CZ Group SE (Colt CZ) в первом полугодии 2026 года возросла на 44,2% и составила 15,9... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:52+0300

2026-09-17T20:52+0300

2026-09-17T20:59+0300

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ПРАГА, 17 сен - ПРАЙМ. Выручка чешского производителя оружия и боеприпасов компании Colt CZ Group SE (Colt CZ) в первом полугодии 2026 года возросла на 44,2% и составила 15,9 миллиарда крон (около 753 миллионов долларов), сообщило в четверг агентство ЧТК. "Выручка оборонной компании Colt CZ в первом полугодии 2026 года возросла в годовом исчислении на 44,2% и составила 15,9 миллиарда крон. При этом чистая прибыль компании за тот же период в годовом исчислении выросла на 72,7% и .составила 1,6 миллиарда крон (около 75,8 миллиона долларов)", - говорится в сообщении. На фоне роста выручки от продажи огнестрельного оружия доходы от реализации боеприпасов снизились, компания связывает это с уменьшением объемов продаж в рамках чешской инициативы по боеприпасам для ВСУ. Colt CZ является ведущим мировым производителем огнестрельного оружия, боеприпасов и энергетических материалов на основе нитроцеллюлозы, предназначенных для вооруженных сил и коммерческого рынка. Компания реализует свою продукцию преимущественно под брендами Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, Spuhr, swissAA и 4M Tactical. Холдинг также занимается производством нитроцеллюлозы через дочернюю компанию Synthesia Nitrocellulose. Штаб-квартира компании находится в Чешской Республике, общий штат состоит более чем из 4,5 тысячи сотрудников, занятых на 13 производственных предприятиях, которые расположены в Чехии, США, Канаде, Швеции, Швейцарии и Венгрии.

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чехия, сша, канада, всу