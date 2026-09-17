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Мамута рассказал о тестировании экзамена на квалифицированного инвестора - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Мамута рассказал о тестировании экзамена на квалифицированного инвестора
Мамута рассказал о тестировании экзамена на квалифицированного инвестора - 17.09.2026, ПРАЙМ
Мамута рассказал о тестировании экзамена на квалифицированного инвестора
Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута рассказал о своем опыте тестирования экзамена на статус квалифицированного инвестора. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:03+0300
2026-09-17T18:11+0300
бизнес
россия
банк россии
нфа
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута рассказал о своем опыте тестирования экзамена на статус квалифицированного инвестора. Банк России с 31 августа расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. Теперь человек может предъявить российский сертификат или аттестат, подтвердив на специальном экзамене свои знания о финансовом рынке. Для успешной сдачи нужно правильно выполнить не менее 70% заданий. "Мы когда его тестировали, я, конечно, смотрел на вопросы", - сказал Мамута в кулуарах круглого стола НФА и ЦБ РФ "Квалифицированный инвестор. Тонкости профильного экзамена". "Знаете, я не оценивал в пропорции. Я не на все вопросы ответил правильно, сразу говорю, потому что там были вопросы, которые мне, например, малоизвестны по сфере. Но я думаю, что скорее сдал, потому что их было не очень много. То есть, если их пересчитать вот в эти 70%, то, наверное, скорее сдал", - оценил он.
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бизнес, россия, банк россии, нфа
Бизнес, РОССИЯ, Банк России, НФА
18:03 17.09.2026 (обновлено: 18:11 17.09.2026)
 
Мамута рассказал о тестировании экзамена на квалифицированного инвестора

Зампред ЦБ Мамута рассказал об опыте тестирования экзамена на квалифицированного инвестора

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута рассказал о своем опыте тестирования экзамена на статус квалифицированного инвестора.
Банк России с 31 августа расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. Теперь человек может предъявить российский сертификат или аттестат, подтвердив на специальном экзамене свои знания о финансовом рынке. Для успешной сдачи нужно правильно выполнить не менее 70% заданий.
"Мы когда его тестировали, я, конечно, смотрел на вопросы", - сказал Мамута в кулуарах круглого стола НФА и ЦБ РФ "Квалифицированный инвестор. Тонкости профильного экзамена".
"Знаете, я не оценивал в пропорции. Я не на все вопросы ответил правильно, сразу говорю, потому что там были вопросы, которые мне, например, малоизвестны по сфере. Но я думаю, что скорее сдал, потому что их было не очень много. То есть, если их пересчитать вот в эти 70%, то, наверное, скорее сдал", - оценил он.
 
БизнесРОССИЯБанк РоссииНФА
 
 
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