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Кандидат на пост посла США в Сербии высказался по вопросу газа
Кандидат на пост посла США в Сербии высказался по вопросу газа - 17.09.2026, ПРАЙМ
Кандидат на пост посла США в Сербии высказался по вопросу газа
Кандидат на пост посла США в Сербии Майкл Янг заявил на слушаниях в сенате, что газ в Балканскую страну должен поступать с Запада. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:38+0300
2026-09-17T21:38+0300
2026-09-17T21:50+0300
газ
запад
сербия
сша
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Кандидат на пост посла США в Сербии Майкл Янг заявил на слушаниях в сенате, что газ в Балканскую страну должен поступать с Запада. "Я считаю крайне важным завершение строительства трубопроводов с Запада, которые обеспечат доступ к источникам энергии", - сказал Янг. По его словам, более 80% сжиженного природного газа импортируется Сербией из России. Трубопроводы позволили бы исключить РФ в пользу Запада, заявил Янг.
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газ, запад, сербия, сша
Кандидат на пост посла США в Сербии высказался по вопросу газа
Кандидат на пост посла США в Сербии Янг заявил, что газ в страну должен приходить с Запада
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Кандидат на пост посла США в Сербии Майкл Янг заявил на слушаниях в сенате, что газ в Балканскую страну должен поступать с Запада.
"Я считаю крайне важным завершение строительства трубопроводов с Запада, которые обеспечат доступ к источникам энергии", - сказал Янг.
По его словам, более 80% сжиженного природного газа импортируется Сербией из России. Трубопроводы позволили бы исключить РФ в пользу Запада, заявил Янг.