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Путин рассказал о росте зарплат
Путин рассказал о росте зарплат - 17.09.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о росте зарплат
Рост зарплат в России за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:56+0300
2026-09-17T20:56+0300
2026-09-17T20:56+0300
россия
владимир путин
зарплата
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Рост зарплат в России за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении, заявил президент РФ Владимир Путин. "Растут заработные платы - за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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россия, владимир путин, зарплата
РОССИЯ, Владимир Путин, зарплата
Путин рассказал о росте зарплат
Путин: рост зарплат в России за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении