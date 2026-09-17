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Путин рассказал о росте зарплат

Путин рассказал о росте зарплат - 17.09.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о росте зарплат

Рост зарплат в России за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:56+0300

2026-09-17T20:56+0300

2026-09-17T20:56+0300

россия

владимир путин

зарплата

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Рост зарплат в России за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении, заявил президент РФ Владимир Путин. "Растут заработные платы - за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

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россия, владимир путин, зарплата