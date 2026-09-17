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В Тульской области открыли завод по производству коробок передач Haval

В Тульской области открыли завод по производству коробок передач Haval - 17.09.2026, ПРАЙМ

В Тульской области открыли завод по производству коробок передач Haval

Новый завод по производству автоматических коробок переключения передач по технологии полного цикла открыли на площадке предприятия Haval в Тульской области,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:05+0300

2026-09-17T17:05+0300

2026-09-17T17:10+0300

бизнес

россия

промышленность

тульская область

минпромторг

haval

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Новый завод по производству автоматических коробок переключения передач по технологии полного цикла открыли на площадке предприятия Haval в Тульской области, сообщил Минпромторг России. "В Тульской области состоялось открытие нового завода по производству автоматических коробок переключения передач на предприятии полного цикла Haval, расположенном в индустриальном парке "Узловая", - говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие замглавы Минпромторга Альберт Каримов, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и президент компании GWM Му Фэн. Как отмечается, запуск нового производства стал очередным этапом реализации стратегии GWM по углублению локализации ключевых компонентов автомобилей Haval в России и развитию производственных мощностей предприятия. Завод будет заниматься полным циклом изготовления автоматических трансмиссий: от термической и механической обработки ключевых компонентов до сборки готовых коробок передач. Его производственная мощность составляет более 180 тысяч изделий в год. "Сегодня, в рамках стратегической работы по развитию автокомпонентной отрасли, мы уделяем особое внимание освоению сложных технологических узлов – в частности, двигателей и трансмиссий", - приводят в министерстве слова Каримова. Замминистра также напомнил, что 2,5 года назад Haval запустил производство двигателей внутреннего сгорания, а открытие нового производства АКПП подтверждает реальные планы компании по углублению локализации. "Это первый инвестиционный проект по производству автоматических трансмиссий, реализованный в России. Запуск нового завода – не завершение строительства, а начало нового этапа в развитии GWM и укреплении присутствия концерна в России", – подчеркнул президент GWM Му Фэн. В Минпромторге уточнили, что уровень автоматизации сборочного процесса на предприятии достигает 86%, а для отдельных производственных и логистических процессов – до 92%.

тульская область

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бизнес, россия, промышленность, тульская область, минпромторг, haval