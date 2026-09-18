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"Аэрофлот" получит 90 самолетов МС-21 с 2029 по 2032 год

"Аэрофлот" получит 90 самолетов МС-21 с 2029 по 2032 год - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" получит 90 самолетов МС-21 с 2029 по 2032 год

Авиакомпания "Аэрофлот" получит 90 среднемагистральных самолетов МС-21 в период с 2029 по 2032 год, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:38+0300

2026-09-18T16:38+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" получит 90 среднемагистральных самолетов МС-21 в период с 2029 по 2032 год, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В Москве подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. "По условиям сделки авиакомпания получит 90 среднемагистральных самолетов МС-21 в период с 2029 по 2032 год", - говорится в сообщении. Финансирование разработки и производства самолета МС-21 осуществляется в рамках Комплексной программы развития гражданской авиации (КПГА) при поддержке Минпромторга. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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