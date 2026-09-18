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"Аэрофлот" заявил о готовности приступить к подготовке персонала для МС-21

"Аэрофлот" заявил о готовности приступить к подготовке персонала для МС-21 - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" заявил о готовности приступить к подготовке персонала для МС-21

Авиакомпания "Аэрофлот" уже готова приступить к подготовке пилотов, бортпроводников и инженеров для российского самолета МС-21, заявил глава компании Сергей... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:47+0300

2026-09-18T16:47+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" уже готова приступить к подготовке пилотов, бортпроводников и инженеров для российского самолета МС-21, заявил глава компании Сергей Александровский. В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. "С нетерпением ожидаем поступления самолетов и уже готовы приступить к подготовке персонала на новый тип - пилотов, бортпроводников, инженеров. Для "Аэрофлота" большая честь быть стартовым эксплуатантом МС-21", - сказал Александровский, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы Кремля. Ранее глава "Аэрофлота" сообщал, что подготовка пилотов, бортпроводников и инженеров для самолета МС-21 начнется в 2027 году по согласованному с производителями графику. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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бизнес, россия, москва, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг, оак