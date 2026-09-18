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"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов

"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов

Группа "Аэрофлот" планирует задействовать российские импортозамещенные самолеты МС-21 для выполнения международных рейсов, сказал журналистам глава компании... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:17+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует задействовать российские импортозамещенные самолеты МС-21 для выполнения международных рейсов, сказал журналистам глава компании Сергей Александровский. "Безусловно, таких ограничений по сети маршрутов нет", - ответил он на вопрос РИА Новости, планируется ли задействовать самолеты МС-21 на международных рейсах. "Но первое время они будут эксплуатироваться на направлениях с небольшим расстоянием: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань, Москва - Нижний Новгород. Дальше, по мере освоения эксплуатации, география будет расширяться", - добавил Александровский. В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, казань, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг, оак