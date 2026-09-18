Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/aeroflot-873448553.html
"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов
"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов
Группа "Аэрофлот" планирует задействовать российские импортозамещенные самолеты МС-21 для выполнения международных рейсов, сказал журналистам глава компании... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:17+0300
2026-09-18T20:17+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
казань
владимир путин
антон алиханов
аэрофлот
минпромторг
оак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873448553.jpg?1789751836
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует задействовать российские импортозамещенные самолеты МС-21 для выполнения международных рейсов, сказал журналистам глава компании Сергей Александровский. "Безусловно, таких ограничений по сети маршрутов нет", - ответил он на вопрос РИА Новости, планируется ли задействовать самолеты МС-21 на международных рейсах. "Но первое время они будут эксплуатироваться на направлениях с небольшим расстоянием: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань, Москва - Нижний Новгород. Дальше, по мере освоения эксплуатации, география будет расширяться", - добавил Александровский. В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
москва
санкт-петербург
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, казань, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг, оак
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, Владимир Путин, Антон Алиханов, Аэрофлот, Минпромторг, ОАК
20:17 18.09.2026
 
"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов

Александровский: "Аэрофлот" планирует задействовать МС-21 для международных рейсов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует задействовать российские импортозамещенные самолеты МС-21 для выполнения международных рейсов, сказал журналистам глава компании Сергей Александровский.
"Безусловно, таких ограничений по сети маршрутов нет", - ответил он на вопрос РИА Новости, планируется ли задействовать самолеты МС-21 на международных рейсах.
"Но первое время они будут эксплуатироваться на направлениях с небольшим расстоянием: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань, Москва - Нижний Новгород. Дальше, по мере освоения эксплуатации, география будет расширяться", - добавил Александровский.
В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЗАНЬВладимир ПутинАнтон АлихановАэрофлотМинпромторгОАК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала