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"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов
"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов
Группа "Аэрофлот" планирует задействовать российские импортозамещенные самолеты МС-21 для выполнения международных рейсов, сказал журналистам глава компании... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:17+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует задействовать российские импортозамещенные самолеты МС-21 для выполнения международных рейсов, сказал журналистам глава компании Сергей Александровский. "Безусловно, таких ограничений по сети маршрутов нет", - ответил он на вопрос РИА Новости, планируется ли задействовать самолеты МС-21 на международных рейсах. "Но первое время они будут эксплуатироваться на направлениях с небольшим расстоянием: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань, Москва - Нижний Новгород. Дальше, по мере освоения эксплуатации, география будет расширяться", - добавил Александровский. В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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"Аэрофлот" планирует задействовать самолеты МС-21 для международных рейсов
Александровский: "Аэрофлот" планирует задействовать МС-21 для международных рейсов
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует задействовать российские импортозамещенные самолеты МС-21 для выполнения международных рейсов, сказал журналистам глава компании Сергей Александровский.
"Безусловно, таких ограничений по сети маршрутов нет", - ответил он на вопрос РИА Новости, планируется ли задействовать самолеты МС-21 на международных рейсах.
"Но первое время они будут эксплуатироваться на направлениях с небольшим расстоянием: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань, Москва - Нижний Новгород. Дальше, по мере освоения эксплуатации, география будет расширяться", - добавил Александровский.
В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.