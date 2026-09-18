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Беспилотник сдетонировал при падении на Курскую АЭС-2

Беспилотник сдетонировал при падении на Курскую АЭС-2 - 18.09.2026, ПРАЙМ

Беспилотник сдетонировал при падении на Курскую АЭС-2

Вражеский беспилотник сдетонировал в четверг при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2, заявили в пятницу в пресс-службе "Росатома". | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:05+0300

2026-09-18T22:05+0300

2026-09-18T22:05+0300

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Вражеский беспилотник сдетонировал в четверг при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2, заявили в пятницу в пресс-службе "Росатома". "17 сентября при падении на градирню энергоблока #1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник", - говорится в заявлении.В "Росатоме" уточнили, что незначительные повреждения от взрыва не повлияли на работу АЭС, а энергоблок продолжает работать на мощности 100%."Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - подчеркивается в заявлении.

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россия, росатом