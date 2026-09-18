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АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Дом.РФ" на уровне АА+(RU) - 18.09.2026, ПРАЙМ
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Дом.РФ" на уровне АА+(RU)
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Дом.РФ" на уровне АА+(RU) - 18.09.2026, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Дом.РФ" на уровне АА+(RU)
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Дом.РФ" на уровне "АА+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщает агентство. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:11+0300
2026-09-18T13:11+0300
финансы
банки
акра
дом.рф
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Дом.РФ" на уровне "АА+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщает агентство. "АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "БАНК ДОМ.РФ" на уровне АА+(RU), прогноз "стабильный", - говорится в сообщении. Рейтинг обусловлен умеренно сильным бизнес-профилем (а-), сильной позицией по капиталу, удовлетворительным риск-профилем и адекватной оценкой фондирования и ликвидности. Также агентство отмечает, что это специализированная кредитная организация - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, входящая в число десяти наиболее крупных российских кредитных организаций по капиталу и представленная в большинстве федеральных округов России. Поэтому АКРА также учитывает высокую вероятность поддержки банка со стороны акционера в форме капитала или ликвидности, добавляя две ступени к оценке собственной кредитоспособности банка и еще одну ступень за его значимость в российской банковской системе. Высокая степень поддержки со стороны акционера связана, в частности, с важностью банка для реализации стратегии группы, полным акционерным и операционным контролем, а также сильной репутационной взаимосвязью. Бизнес-профиль банка оценивается как умеренно сильный благодаря позициям в проектном финансировании и ипотечном кредитовании, а также объему клиентских средств. Сильная позиция по капиталу учитывает устойчивый уровень достаточности капитала. Норматив Н1.2 на 1 августа составил 10,6% при среднем значении за последний год в 10,8%. При этом АКРА отмечает относительно высокое качество кредитного портфеля: доля кредитов третьей стадии по МСФО 9 не превышала 5% портфеля на 30 июня. При этом агентство ожидает в ближайшие год-полтора увеличения доли кредитов заемщикам с уязвимым финансовым состоянием, а существенный объем кредитования строительных компаний также продолжает оказывать негативное влияние на оценку риск-профиля.
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финансы, банки, акра, дом.рф
Финансы, Банки, АКРА, Дом.РФ
13:11 18.09.2026
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Дом.РФ" на уровне АА+(RU)

АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Дом.РФ" со стабильным прогнозом

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Дом.РФ" на уровне "АА+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщает агентство.
"АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "БАНК ДОМ.РФ" на уровне АА+(RU), прогноз "стабильный", - говорится в сообщении.
Рейтинг обусловлен умеренно сильным бизнес-профилем (а-), сильной позицией по капиталу, удовлетворительным риск-профилем и адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
Также агентство отмечает, что это специализированная кредитная организация - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, входящая в число десяти наиболее крупных российских кредитных организаций по капиталу и представленная в большинстве федеральных округов России.
Поэтому АКРА также учитывает высокую вероятность поддержки банка со стороны акционера в форме капитала или ликвидности, добавляя две ступени к оценке собственной кредитоспособности банка и еще одну ступень за его значимость в российской банковской системе.
Высокая степень поддержки со стороны акционера связана, в частности, с важностью банка для реализации стратегии группы, полным акционерным и операционным контролем, а также сильной репутационной взаимосвязью. Бизнес-профиль банка оценивается как умеренно сильный благодаря позициям в проектном финансировании и ипотечном кредитовании, а также объему клиентских средств.
Сильная позиция по капиталу учитывает устойчивый уровень достаточности капитала. Норматив Н1.2 на 1 августа составил 10,6% при среднем значении за последний год в 10,8%. При этом АКРА отмечает относительно высокое качество кредитного портфеля: доля кредитов третьей стадии по МСФО 9 не превышала 5% портфеля на 30 июня.
При этом агентство ожидает в ближайшие год-полтора увеличения доли кредитов заемщикам с уязвимым финансовым состоянием, а существенный объем кредитования строительных компаний также продолжает оказывать негативное влияние на оценку риск-профиля.
 
ФинансыБанкиАКРАДом.РФ
 
 
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