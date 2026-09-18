Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/aktsii-873442063.html
Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы
Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы - 18.09.2026, ПРАЙМ
Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы
Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen уйдут из фондового индекса Euro Stoxx 50, в котором представлены ценные бумаги 50 крупнейших компаний еврозоны,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:16+0300
2026-09-18T18:17+0300
рынок
акции
европа
южная америка
азия
volkswagen
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873442063.jpg?1789744668
БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen уйдут из фондового индекса Euro Stoxx 50, в котором представлены ценные бумаги 50 крупнейших компаний еврозоны, пишет газета Handelsblatt. "Акции Volkswagen пока не будут представлены на одной из важнейших фондовых площадок Европы. В пятницу после закрытия торгов акции VW будут исключены из индекса Euro Stoxx 50", - говорится в материале. Издание уточнило, что с начала 2026 года акции Volkswagen подешевели почти на 22%, а за последние пять лет их цена упала приблизительно на 60%. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.
европа
южная америка
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, европа, южная америка, азия, volkswagen, handelsblatt
Рынок, Акции, ЕВРОПА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ, Volkswagen, Handelsblatt
18:16 18.09.2026 (обновлено: 18:17 18.09.2026)
 
Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы

Handelsblatt: акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупнейших компаний Европы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen уйдут из фондового индекса Euro Stoxx 50, в котором представлены ценные бумаги 50 крупнейших компаний еврозоны, пишет газета Handelsblatt.
"Акции Volkswagen пока не будут представлены на одной из важнейших фондовых площадок Европы. В пятницу после закрытия торгов акции VW будут исключены из индекса Euro Stoxx 50", - говорится в материале.
Издание уточнило, что с начала 2026 года акции Volkswagen подешевели почти на 22%, а за последние пять лет их цена упала приблизительно на 60%.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.
 
РынокАкцииЕВРОПАЮЖНАЯ АМЕРИКААЗИЯVolkswagenHandelsblatt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала