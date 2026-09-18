https://1prime.ru/20260918/aktsii-873442063.html
Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы
Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы - 18.09.2026, ПРАЙМ
Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы
Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen уйдут из фондового индекса Euro Stoxx 50, в котором представлены ценные бумаги 50 крупнейших компаний еврозоны,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:16+0300
2026-09-18T18:16+0300
2026-09-18T18:17+0300
рынок
акции
европа
южная америка
азия
volkswagen
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873442063.jpg?1789744668
БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen уйдут из фондового индекса Euro Stoxx 50, в котором представлены ценные бумаги 50 крупнейших компаний еврозоны, пишет газета Handelsblatt. "Акции Volkswagen пока не будут представлены на одной из важнейших фондовых площадок Европы. В пятницу после закрытия торгов акции VW будут исключены из индекса Euro Stoxx 50", - говорится в материале. Издание уточнило, что с начала 2026 года акции Volkswagen подешевели почти на 22%, а за последние пять лет их цена упала приблизительно на 60%. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.
европа
южная америка
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, европа, южная америка, азия, volkswagen, handelsblatt
Рынок, Акции, ЕВРОПА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ, Volkswagen, Handelsblatt
Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы
Handelsblatt: акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупнейших компаний Европы
БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen уйдут из фондового индекса Euro Stoxx 50, в котором представлены ценные бумаги 50 крупнейших компаний еврозоны, пишет газета Handelsblatt.
"Акции Volkswagen пока не будут представлены на одной из важнейших фондовых площадок Европы. В пятницу после закрытия торгов акции VW будут исключены из индекса Euro Stoxx 50", - говорится в материале.
Издание уточнило, что с начала 2026 года акции Volkswagen подешевели почти на 22%, а за последние пять лет их цена упала приблизительно на 60%.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.