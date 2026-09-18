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Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы

Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы - 18.09.2026, ПРАЙМ

Акции Volkswagen исключат из фондового индекса 50 крупных компаний Европы

Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen уйдут из фондового индекса Euro Stoxx 50, в котором представлены ценные бумаги 50 крупнейших компаний еврозоны,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:16+0300

2026-09-18T18:16+0300

2026-09-18T18:17+0300

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handelsblatt

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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen уйдут из фондового индекса Euro Stoxx 50, в котором представлены ценные бумаги 50 крупнейших компаний еврозоны, пишет газета Handelsblatt. "Акции Volkswagen пока не будут представлены на одной из важнейших фондовых площадок Европы. В пятницу после закрытия торгов акции VW будут исключены из индекса Euro Stoxx 50", - говорится в материале. Издание уточнило, что с начала 2026 года акции Volkswagen подешевели почти на 22%, а за последние пять лет их цена упала приблизительно на 60%. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.

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южная америка

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рынок, акции, европа, южная америка, азия, volkswagen, handelsblatt