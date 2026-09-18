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Алиханов: увеличение флота МС-21 повысит мобильность населения

Алиханов: увеличение флота МС-21 повысит мобильность населения - 18.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов: увеличение флота МС-21 повысит мобильность населения

Увеличение флота российских самолетов МС-21 создаст для авиакомпании "Аэрофлот" основу для повышения мобильности населения и обеспечения надежной транспортной... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:16+0300

2026-09-18T16:16+0300

2026-09-18T16:20+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Увеличение флота российских самолетов МС-21 создаст для авиакомпании "Аэрофлот" основу для повышения мобильности населения и обеспечения надежной транспортной связи между регионами, доложил президенту России Владимиру Путину глава Минпромторга Антон Алиханов. "Сегодняшнее событие подтверждает высокий уровень доверия нашего крупнейшего национального перевозчика к отечественной авиатехнике. Для авиакомпании увеличение флота МС-21 создаст основу дальнейшего развития маршрутной сети, повышения мобильности населения и обеспечения надежной транспортной связи между регионами нашей страны", - сказал министр. "И конечно, реализация этих договоренностей также будет способствовать дальнейшему обновлению парка воздушных судов за счет этой самой современной техники. И, конечно, мы достигнем технологической независимости и технологического лидерства в этом секторе", - добавил он. Алиханов подчеркнул, что новый контракт между госкорпорацией "Ростех" и авиакомпанией "Аэрофлот" на поставку 90 самолетов МС-21 является значимым шагом в реализации Комплексной программы развития гражданской авиации. "Среднемагистральный самолет МС-21-310. Он создается с учетом самых современных требований к экономичности, к эксплуатационной эффективности и к комфорту пассажиров. И в следующем году будет сертифицирован в соответствии с всеми международными требованиями и стандартами ИКАО", - добавил глава Минпромторга России. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, антон алиханов, владимир путин, аэрофлот, минпромторг, ростех