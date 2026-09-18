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Алиханов: увеличение флота МС-21 повысит мобильность населения - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов: увеличение флота МС-21 повысит мобильность населения
Алиханов: увеличение флота МС-21 повысит мобильность населения - 18.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов: увеличение флота МС-21 повысит мобильность населения
Увеличение флота российских самолетов МС-21 создаст для авиакомпании "Аэрофлот" основу для повышения мобильности населения и обеспечения надежной транспортной... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:16+0300
2026-09-18T16:20+0300
бизнес
россия
антон алиханов
владимир путин
аэрофлот
минпромторг
ростех
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Увеличение флота российских самолетов МС-21 создаст для авиакомпании "Аэрофлот" основу для повышения мобильности населения и обеспечения надежной транспортной связи между регионами, доложил президенту России Владимиру Путину глава Минпромторга Антон Алиханов. "Сегодняшнее событие подтверждает высокий уровень доверия нашего крупнейшего национального перевозчика к отечественной авиатехнике. Для авиакомпании увеличение флота МС-21 создаст основу дальнейшего развития маршрутной сети, повышения мобильности населения и обеспечения надежной транспортной связи между регионами нашей страны", - сказал министр. "И конечно, реализация этих договоренностей также будет способствовать дальнейшему обновлению парка воздушных судов за счет этой самой современной техники. И, конечно, мы достигнем технологической независимости и технологического лидерства в этом секторе", - добавил он. Алиханов подчеркнул, что новый контракт между госкорпорацией "Ростех" и авиакомпанией "Аэрофлот" на поставку 90 самолетов МС-21 является значимым шагом в реализации Комплексной программы развития гражданской авиации. "Среднемагистральный самолет МС-21-310. Он создается с учетом самых современных требований к экономичности, к эксплуатационной эффективности и к комфорту пассажиров. И в следующем году будет сертифицирован в соответствии с всеми международными требованиями и стандартами ИКАО", - добавил глава Минпромторга России. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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бизнес, россия, антон алиханов, владимир путин, аэрофлот, минпромторг, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Аэрофлот, Минпромторг, Ростех
16:16 18.09.2026 (обновлено: 16:20 18.09.2026)
 
Алиханов: увеличение флота МС-21 повысит мобильность населения

Алиханов: увеличение флота МС-21 создаст основу для повышения мобильности населения

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Увеличение флота российских самолетов МС-21 создаст для авиакомпании "Аэрофлот" основу для повышения мобильности населения и обеспечения надежной транспортной связи между регионами, доложил президенту России Владимиру Путину глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Сегодняшнее событие подтверждает высокий уровень доверия нашего крупнейшего национального перевозчика к отечественной авиатехнике. Для авиакомпании увеличение флота МС-21 создаст основу дальнейшего развития маршрутной сети, повышения мобильности населения и обеспечения надежной транспортной связи между регионами нашей страны", - сказал министр.
"И конечно, реализация этих договоренностей также будет способствовать дальнейшему обновлению парка воздушных судов за счет этой самой современной техники. И, конечно, мы достигнем технологической независимости и технологического лидерства в этом секторе", - добавил он.
Алиханов подчеркнул, что новый контракт между госкорпорацией "Ростех" и авиакомпанией "Аэрофлот" на поставку 90 самолетов МС-21 является значимым шагом в реализации Комплексной программы развития гражданской авиации.
"Среднемагистральный самолет МС-21-310. Он создается с учетом самых современных требований к экономичности, к эксплуатационной эффективности и к комфорту пассажиров. И в следующем году будет сертифицирован в соответствии с всеми международными требованиями и стандартами ИКАО", - добавил глава Минпромторга России.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
 
БизнесРОССИЯАнтон АлихановВладимир ПутинАэрофлотМинпромторгРостех
 
 
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