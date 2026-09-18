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Завершение сертификации МС-21 ожидается летом 2027 года, заявил Алиханов
Завершение сертификации МС-21 ожидается летом 2027 года, заявил Алиханов - 18.09.2026, ПРАЙМ
Завершение сертификации МС-21 ожидается летом 2027 года, заявил Алиханов
Завершение сертификации российского импортозамещенного самолета МС-21 ожидается летом следующего года, начать поставки бортов планируется также с 2027 года,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:02+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Завершение сертификации российского импортозамещенного самолета МС-21 ожидается летом следующего года, начать поставки бортов планируется также с 2027 года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"В следующем году мы очень надеемся начать поставку этих машин. И в следующем году, скорее летом, мы планируем закончить сертификацию по всем правилам ИКАО, международной организации в сфере авиации", - сказал министр.
Он добавил, что новый контракт госкорпорации "Ростех" и авиакомпании "Аэрофлот" на поставку 90 самолетов МС-21 является значимым шагом для всей авиационной отрасли России, не только для производителей самолетов, но и для эксплуатантов.
"Вообще у них есть соглашение о намерениях более чем на 200 машин МС-21. Еще с 2023-го года у нас был подписан твердый контракт на 18 машин", - добавил Алиханов.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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бизнес, россия, антон алиханов, ростех, минпромторг, икао
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Ростех, Минпромторг, ИКАО
Завершение сертификации МС-21 ожидается летом 2027 года, заявил Алиханов
Глава Минпромторга Алиханов: сертификацию МС-21 планируется завершить летом 2027 года
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Завершение сертификации российского импортозамещенного самолета МС-21 ожидается летом следующего года, начать поставки бортов планируется также с 2027 года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"В следующем году мы очень надеемся начать поставку этих машин. И в следующем году, скорее летом, мы планируем закончить сертификацию по всем правилам ИКАО, международной организации в сфере авиации", - сказал министр.
Он добавил, что новый контракт госкорпорации "Ростех" и авиакомпании "Аэрофлот" на поставку 90 самолетов МС-21 является значимым шагом для всей авиационной отрасли России, не только для производителей самолетов, но и для эксплуатантов.
"Вообще у них есть соглашение о намерениях более чем на 200 машин МС-21. Еще с 2023-го года у нас был подписан твердый контракт на 18 машин", - добавил Алиханов.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.