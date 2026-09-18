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Завершение сертификации МС-21 ожидается летом 2027 года, заявил Алиханов

Завершение сертификации МС-21 ожидается летом 2027 года, заявил Алиханов - 18.09.2026, ПРАЙМ

Завершение сертификации МС-21 ожидается летом 2027 года, заявил Алиханов

Завершение сертификации российского импортозамещенного самолета МС-21 ожидается летом следующего года, начать поставки бортов планируется также с 2027 года,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:02+0300

2026-09-18T17:02+0300

2026-09-18T17:02+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Завершение сертификации российского импортозамещенного самолета МС-21 ожидается летом следующего года, начать поставки бортов планируется также с 2027 года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "В следующем году мы очень надеемся начать поставку этих машин. И в следующем году, скорее летом, мы планируем закончить сертификацию по всем правилам ИКАО, международной организации в сфере авиации", - сказал министр. Он добавил, что новый контракт госкорпорации "Ростех" и авиакомпании "Аэрофлот" на поставку 90 самолетов МС-21 является значимым шагом для всей авиационной отрасли России, не только для производителей самолетов, но и для эксплуатантов. "Вообще у них есть соглашение о намерениях более чем на 200 машин МС-21. Еще с 2023-го года у нас был подписан твердый контракт на 18 машин", - добавил Алиханов. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, антон алиханов, ростех, минпромторг, икао