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Алиханов объяснил механизм субсидирования поставок новой авиатехники - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов объяснил механизм субсидирования поставок новой авиатехники
Алиханов объяснил механизм субсидирования поставок новой авиатехники - 18.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов объяснил механизм субсидирования поставок новой авиатехники
Власти России будут субсидировать льготное кредитование авиакомпаниям и лизинговым компаниям при поставке новой авиатехники, пояснил журналистам глава... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:00+0300
2026-09-18T17:00+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
антон алиханов
аэрофлот
минпромторг
boeing
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Власти России будут субсидировать льготное кредитование авиакомпаниям и лизинговым компаниям при поставке новой авиатехники, пояснил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "На каждом этапе, на этапе аванса от авиакомпании возникает финансовая нагрузка, потому что ей надо где-то фондироваться. Мы будем компенсировать и субсидировать эти расходы. Это то как раз, о чем Михаил Владимирович (премьер-министр Мишустин - ред.) сказал. И на этапе лизинговой компании, тоже лизинговая компания фондируется по рыночной ставке, мы тоже будем субсидировать", - сказал министр. Он пояснил, что "Аэрофлот" при закупке новых самолетов уже многие годы применяет один подход. Сначала авиакомпания платит аванс частями. Объем такого авансирования будет по максимальной планке доводится от 25 до 30%. Также, за 18 месяцев до поставки финансовую нагрузку от поставки новой авиатехники забирает на себя и рефинансирует лизинговая компания. "То есть, по большому счету, это разделение ответственности и стремление применить те же подходы, которые "Аэрофлот" применял при покупке иностранной авиатехники в предыдущие периоды, когда они покупали Boeing и Airbus", - заключил министр. В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что для российских авиаперевозчиков при закупке самолетов МС-21 запустят льготное кредитование. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
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бизнес, россия, михаил мишустин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг, boeing
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Антон Алиханов, Аэрофлот, Минпромторг, Boeing
17:00 18.09.2026
 
Алиханов объяснил механизм субсидирования поставок новой авиатехники

Алиханов: власти будут субсидировать льготное кредитование при поставке новой авиатехники

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Власти России будут субсидировать льготное кредитование авиакомпаниям и лизинговым компаниям при поставке новой авиатехники, пояснил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"На каждом этапе, на этапе аванса от авиакомпании возникает финансовая нагрузка, потому что ей надо где-то фондироваться. Мы будем компенсировать и субсидировать эти расходы. Это то как раз, о чем Михаил Владимирович (премьер-министр Мишустин - ред.) сказал. И на этапе лизинговой компании, тоже лизинговая компания фондируется по рыночной ставке, мы тоже будем субсидировать", - сказал министр.
Он пояснил, что "Аэрофлот" при закупке новых самолетов уже многие годы применяет один подход. Сначала авиакомпания платит аванс частями. Объем такого авансирования будет по максимальной планке доводится от 25 до 30%. Также, за 18 месяцев до поставки финансовую нагрузку от поставки новой авиатехники забирает на себя и рефинансирует лизинговая компания.
"То есть, по большому счету, это разделение ответственности и стремление применить те же подходы, которые "Аэрофлот" применял при покупке иностранной авиатехники в предыдущие периоды, когда они покупали Boeing и Airbus", - заключил министр.
В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что для российских авиаперевозчиков при закупке самолетов МС-21 запустят льготное кредитование.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинАнтон АлихановАэрофлотМинпромторгBoeing
 
 
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