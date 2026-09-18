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Аналитик спрогнозировал судьбу акций "Самолета"

Аналитик спрогнозировал судьбу акций "Самолета" - 18.09.2026, ПРАЙМ

Аналитик спрогнозировал судьбу акций "Самолета"

Рост котировок акций девелопера "Самолет" на фоне новостей о том, что Сбербанк может получить часть бизнеса компании, является техническим отскоком после... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:46+0300

2026-09-18T17:46+0300

2026-09-18T18:01+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Рост котировок акций девелопера "Самолет" на фоне новостей о том, что Сбербанк может получить часть бизнеса компании, является техническим отскоком после затяжного падения, заявил РИА Недвижимость независимый аналитик Александр Балакирев. По итогам торгов 17 сентября акции "Самолета" на Мосбирже выросли на 9,33% - до 278,8 рубля (по сравнению к предыдущему закрытию). Однако в пятницу 18 сентября этот рост был сглажен, и акции уходили в минус относительно предыдущего закрытия. "То, что происходит сейчас с бумагами, – это обычный технический отскок, и очень слабый отскок после затяжного и исторически самого большого падения. Сейчас стоимость актива зависит от дальнейшей судьбы самого "Самолета", кому он достанется. Если это будет Сбербанк, то акции пойдут вверх. Если другой крупный банк, то весьма вероятно дальнейшее падение", – отметил Балакирев. При этом аналитик указал на крайне малое раскрытие информации у "Самолета" для компании, входящей в котировальный список "А" Мосбиржи. По его мнению, в настоящее время не хватает такой информации, как стоимость достройки по каждому из жилых комплексов, объем средств, привлеченных на счета эскроу, стоимость нераспроданных объектов у девелопера, задолженность основным банкам, работающим с сегментом недвижимости, а также список бенефициаров группы с пакетом более 10% в компании. "Вся "теневая игра" негативно сказывается на стоимости компании, особенно в сложные периоды. Недостаток информации всегда порождает слухи, и чем больше проблем у компании, тем слухи эти печальнее", – отметил он. Ранее газета "Коммерсант" написала, что Сбербанк как крупнейший кредитор "Самолета" может получить в управление часть бизнеса девелопера. Это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Сейчас условия сделки находятся на стадии обсуждения. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, бизнес, торги, сбербанк, мосбиржа