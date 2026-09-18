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Anthropic тайно запустил биолабораторию для создания лекарств, пишут СМИ

Anthropic тайно запустил биолабораторию для создания лекарств, пишут СМИ - 18.09.2026, ПРАЙМ

Anthropic тайно запустил биолабораторию для создания лекарств, пишут СМИ

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic без соответствующих объявлений запустил биологическую лабораторию на фоне своих амбиций по применению ИИ в... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:27+0300

2026-09-18T14:27+0300

2026-09-18T14:27+0300

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Разработчик искусственного интеллекта Anthropic без соответствующих объявлений запустил биологическую лабораторию на фоне своих амбиций по применению ИИ в фармацевтике, сообщает Рейтер "В то время, когда общественность охвачена страхом перед искусственным интеллектом, стартап построил лабораторию для физических экспериментов в районе залива Сан-Франциско Компания Anthropic заявила, что стремится разработать лечение для редких заболеваний и перенести свои эксперименты из компьютерных моделей в реальный мир", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. Руководитель отдела биологических наук Anthropic Эрик Каудерер подтвердил агентству создание лаборатории. "Мы считаем, что для работ в сфере биологии основой все еще остаются и какое-то время будут оставаться реальные эксперименты... Безусловно, сегодня мы этим и занимаемся. Я бы описал наш подход, как типичный для биотехнологических компаний. Мы совмещаем разработки наших собственных подразделений с тем, над чем мы работаем с внешними партнерами", - заявил он в интервью Рейтер. В то же время представитель компании после интервью уточнил агентству, что в лаборатории Anthropic не ведется работа по созданию препаратов. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания xAI, а также глава OpenAI Сэм Альтман уже выразили согласие с этой идеей. Президент США Дональд Трамп называл надувательством предположения, что "ИИ захватит, поглотит и уничтожит мир, а роботы будут маршировать по нашим городам и избавятся от всех нас".

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технологии, общество , сан-франциско, сша, дональд трамп, лекарства