Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Anthropic тайно запустил биолабораторию для создания лекарств, пишут СМИ - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/anthropic-873426331.html
Anthropic тайно запустил биолабораторию для создания лекарств, пишут СМИ
Anthropic тайно запустил биолабораторию для создания лекарств, пишут СМИ - 18.09.2026, ПРАЙМ
Anthropic тайно запустил биолабораторию для создания лекарств, пишут СМИ
Разработчик искусственного интеллекта Anthropic без соответствующих объявлений запустил биологическую лабораторию на фоне своих амбиций по применению ИИ в... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:27+0300
2026-09-18T14:27+0300
технологии
общество
сан-франциско
сша
дональд трамп
лекарства
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861858446_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_c80238b7e6713668bd2379a065627cc2.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Разработчик искусственного интеллекта Anthropic без соответствующих объявлений запустил биологическую лабораторию на фоне своих амбиций по применению ИИ в фармацевтике, сообщает Рейтер "В то время, когда общественность охвачена страхом перед искусственным интеллектом, стартап построил лабораторию для физических экспериментов в районе залива Сан-Франциско Компания Anthropic заявила, что стремится разработать лечение для редких заболеваний и перенести свои эксперименты из компьютерных моделей в реальный мир", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. Руководитель отдела биологических наук Anthropic Эрик Каудерер подтвердил агентству создание лаборатории. "Мы считаем, что для работ в сфере биологии основой все еще остаются и какое-то время будут оставаться реальные эксперименты... Безусловно, сегодня мы этим и занимаемся. Я бы описал наш подход, как типичный для биотехнологических компаний. Мы совмещаем разработки наших собственных подразделений с тем, над чем мы работаем с внешними партнерами", - заявил он в интервью Рейтер. В то же время представитель компании после интервью уточнил агентству, что в лаборатории Anthropic не ведется работа по созданию препаратов. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания xAI, а также глава OpenAI Сэм Альтман уже выразили согласие с этой идеей. Президент США Дональд Трамп называл надувательством предположения, что "ИИ захватит, поглотит и уничтожит мир, а роботы будут маршировать по нашим городам и избавятся от всех нас".
сан-франциско
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861858446_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_d8f6a2d4f93bb6539f1bf5356ece1afc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , сан-франциско, сша, дональд трамп, лекарства
Технологии, Общество , Сан-Франциско, США, Дональд Трамп, лекарства
14:27 18.09.2026
 
Anthropic тайно запустил биолабораторию для создания лекарств, пишут СМИ

Reuters: ИИ-разработчик Anthropic тайно запустил биолабораторию для создания лекарств

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Разработчик искусственного интеллекта Anthropic без соответствующих объявлений запустил биологическую лабораторию на фоне своих амбиций по применению ИИ в фармацевтике, сообщает Рейтер
"В то время, когда общественность охвачена страхом перед искусственным интеллектом, стартап построил лабораторию для физических экспериментов в районе залива Сан-Франциско Компания Anthropic заявила, что стремится разработать лечение для редких заболеваний и перенести свои эксперименты из компьютерных моделей в реальный мир", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
Руководитель отдела биологических наук Anthropic Эрик Каудерер подтвердил агентству создание лаборатории.
"Мы считаем, что для работ в сфере биологии основой все еще остаются и какое-то время будут оставаться реальные эксперименты... Безусловно, сегодня мы этим и занимаемся. Я бы описал наш подход, как типичный для биотехнологических компаний. Мы совмещаем разработки наших собственных подразделений с тем, над чем мы работаем с внешними партнерами", - заявил он в интервью Рейтер.
В то же время представитель компании после интервью уточнил агентству, что в лаборатории Anthropic не ведется работа по созданию препаратов.
Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания xAI, а также глава OpenAI Сэм Альтман уже выразили согласие с этой идеей.
Президент США Дональд Трамп называл надувательством предположения, что "ИИ захватит, поглотит и уничтожит мир, а роботы будут маршировать по нашим городам и избавятся от всех нас".
 
ТехнологииОбществоСан-ФранцискоСШАДональд Трамплекарства
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала